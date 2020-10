Geraldine Bazán ¡HOT! enseña sorprendente cambio de imagen

Geraldine Bazan es una de las actrices más hot que hay en México, pues la famosa cuenta con un cuerpazo que causa envidia entre sus seguidores, en ese sentido, la actriz publicó un video que dejó en shock a todos sus fans, pues luce súper sensual.

En el clip compartido vemos a la ex de Gabriel Soto primero con una imagen más hogareña, de casa, pero minutos después hace un cambio de cámara, y decide mostrarse más hot, con un conjunto de noche con estoperoles, y más producida.

El video fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde la actriz de telenovelas mexicanas suele publicar fotos subidas de tono, y algunas con sus hijas, demostrando que no necesita a un hombre a su lado para ser feliz.

Geraldine Bazan ¿Quiere otro hijo?

Todo parece indicar que la actriz no descarta la posibilidad de tener un nuevo amor, y por que no, un nuevo hijo, esto después de que la ex de Gabriel Soto tuviera una reunión con Sherlyn donde pudo conocer a su hijo y convivir con una de sus mejores amigas, sin embargo, fue lo que publicó lo que llamó la atención.

Al compartir esas imágenes dijo que se le antojaba volver a ser mamá, y aunque lo dijo de broma, los fans se lo tomaron muy enserio, pues quieren ver a esta famosa con un varoncito, pues la vida solo la ha bendecido con dos niñas.

Con más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la actriz y modelo se posiciona como una de las famosas más guapas y seguidas en esta plataforma, al menos en nuestro país.

Te puede interesar: Geraldine Bazán y su extraño mensaje sobre el coronavirus

¿Te gusta el cambio de look de Geraldine Bazan?, ¿Crees que se anime a tener otro hijo?, dinos tus respuestas en los comentarios.