Geraldine Bazán ¿Está celosa por la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva?

Luego de que dieran a conocer que el galán de las telenovelas Gabriel Soto e Irina Baeva tienen planes de llegar al altar, Geraldine Bazán la ex esposa de famoso, rompió el silencio y reveló que ahora los planes de su ex pareja no le importan.

Tal parece que Geraldine Bazán se encuentra enfocada en su vida profesional, pues durante el estreno de la película "Los leones" que se llevó a cabo en Miami, la actriz mexicana fue cuestionada sobre los planes que tiene Gabriel Soto y su novia Irina Baeva.

La ex de Gabriel Soto reveló que por el momento se encuentra muy feliz por sus nuevos proyecto y mencionó que no le interesa saber sobre la vida del padre de sus hijas, pues Geraldine Bazán decidió dejar en el pasado la polémica de su divorcio.

Recordamos que Geraldine Bazán decidió separarse de Gabriel Soto, luego de que se diera conocer la infidelidad del famoso, tras ser captado con Irina Baeva de una forma muy romántica.

Ante la polémica Geraldine Bazán optó por olvidar aquel difícil momento para concentrarse en nuevos proyectos este año, pues la famosa comentó que tiene planes en Telemundo, de igual forma adelantó que hizo una película en inglés en Puerto Rico y que se estrenará en mayo.

Geraldine Bazán se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos

Cabe mencionar que tras el divorcio, el actor Gabriel Soto disfruta a sus pequeñas hijas los fines de semana, incluso las pequeñas hijas de Geraldine Bazán han convivido con la novia de su papá, pues así lo reveló el galán de las telenovelas en su cuenta personal de Instagram.

