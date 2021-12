Gera Mx sintió vertigo antes de estrenar Botella tras botella con Christian Nodal

El cantante Gera Mx habló en el podcast Creativo con Roberto Martínez, sobre su experiencia con la colaboración que grabó con Christian Nodal, llamada "Botella tras botella" la cuál fue un rotundo éxito a tan solo un par de horas de haberse publicado por lo que el rapero no podía creer que estuviera sucediendo este hit viral tan rápido.

“Toda la noche no pude ni dormir bien, me hablé con Chris y me dijo ya viste lo que hicimos. Qué chingon”, mencionó el famoso.

Por otra parte, el artista urbano confesó que no todo fue miel sobre hojuelas y que también una consecuencia del éxito fue que comenzó a tener aún más haters.

“También me llovió hate. Decían que views comprados y la cachetada con guante blanco fue que esa noche me empezaron a etiquetar en historias de Instagram. Parecía como si todos se hubieran puesto de acuerdo. Había personas en Mazatlán que me la cantaban con una bocina”, dijo el famoso rapero.

Colaboración con Christian Nodal fue un éxito

La historia de “Botella tras Botella” de Nodal y Gera podría haber sido una coincidencia ya que supuestamente Nodal mencionó que filtró una parte en su canal de Twitch mientras jugaba y esta se viralizó rápidamente así que ambos decidieron que saliera a la luz para darle gusto al público.

Durante la platica con Roberto, Gera también dio a conocer que el video lo grabaron durante una fiesta. Afirmó que aprovechó que Christian se había hecho un tiempo y que la estaban pasando bien con un par de copas de más para que empezaran a grabar diferentes tomas para el video oficial.

"Le hablé a un amigo para que llevara una cámara y grabamos esa noche", confesó.

¿Cuántos años tiene Gera Mx?

Gerardo Daniel Torres Montante, mejor conocido como Gera Mx es un cantante de rap de 27 años de edad que nació en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Su carrera en la música ha estado activa desde el año 2011.

Ha hecho varias colaboraciones con diferentes artistas que han resultado en un gran éxito además de la de Christian Nodal, el famoso regio ha cantado junto a Rels B, Kenia Os, entre otros.

