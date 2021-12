Gera MX confiesa que estuvo enamorado de Kenia Os; le dedicó una canción

El rapero dio a conocer un pequeño fragmento de la canción que le dedicó a "La Kenini".

“Los Keninis”, nombre con el que se le conoce a los fans de Kenia Os, enloquecieron el día de ayer por culpa del rapero Gera MX, quien a través de una transmisión de Instagram dio a conocer una canción que está próxima a lanzar y que había escrito pensando en ella, lo cual reavivó los rumores de romance entre los dos.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en uno de los versos daba a conocer que él se daba por vencido, pues estaba consciente de que su relación sentimental no podría llevarse a cabo debido a que no había compatibilidad y no encajaba en los gustos de ella.

“Una niña que me gusta no se puede, es artista y además no le gusta la calle ni soy futbolista. Cuido menos los detalles que mi verso es una pista, por eso yo solito me he borrado de esa lista”, dice la letra de la canción escrita por el intérprete de ‘Diamantes’ que enloqueció a todos los fanáticos de la youtuber e influencer mazatleca.

Confiesa su amor por Kenia Os

El rapero terminó por confesar que estuvo enamorada de ella en el pasado.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la canción del rapero causó gran revuelo entre los fanáticos de Kenia Os, principalmente en aquellos que desean verlos juntos. Ante dicha situación, él recurrió a Twitter para explicar que la letra solo decía lo que sintió en algún momento de su vida, pero al final terminó revelando que si estuvo enamorado de ella.

“No tiene tanta ciencia, esas líneas obviamente son para ella pero las escribí en otro momento diferente y tenías ganas de cerrar el año con esa canción”, escribió el intérprete de ‘Botella tras Botella’, tema en colaboración con Christian Nodal que le hizo sentir vértigo antes de estrenarla en todas las plataformas digitales.

¿Quién es Gera MX?

El rapero ha logrado abrirse camino dentro de la industria musical en México.

Gera MX, cuyo nombre real es Gerardo Daniel Torres Montante, es un rapero y compositor originario de San Nicolás de los Garza, Monterrey, Nuevo León y tiene 27 años de edad. Incursionó en el mundo de la música en 2013 con el disco ‘Precipicio’ y hoy en día es el sexto rapero más seguido de YouTube.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales