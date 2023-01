Georgina infringe la ley de Arabia con ajustado atuendo ¡podría ser castigada!

Georgina Rodríguez, esposa del famoso futbolista Cristiano Ronaldo, siempre se ha caracterizado por su hermosa forma de vestir, y en muchas ocasiones de forma sensual al mostrar su bien cuidada figura.

Sin embargo, la pareja ha tenido un cambio de estilo de vida al mudarse a Arabia Saudita por el contrato del jugador portugues con el equipo Al - Nassr; lo cual hace que Georgina deba modificar su forma de vestir para no tener consecuencias graves por las leyes estrictas hacia las mujeres.

En esta ocasión, la también modelo posteó una fotografía en donde deja ver que ha roto la reglas de vestimenta; en La Verdad Noticias te compartimos lo sucedido.

Georgina infringe la ley de Arabia con este look

Look polémico de Georgina Rodríguez.

La modelo y empresaria, Georgina Rodríguez tuvo un cambio de vida muy drástico al mudarse con toda su familia a Arabia Saudita por el nuevo contrato de su esposo, Cristiano Ronaldo, quien ahora juega para el equipo Al - Nassr.

Esto conlleva una serie de reglas nuevas que ella tiene que implementar para no ser sancionada, multada o castigada, por las estrictas normas que se tiene hacia la mujer en este país.

Unas recientes fotografías revelan que está teniendo unos problemas relacionados con la ropa que debe llevar, ya que en España podía vestirse a su gusto, de forma sensual y atrevida; sin embargo, Arabia lo prohíbe en sus leyes.

Conviviendo como pareja, Georgina y Cristiano salieron en una cita los dos solos a cenar; pero lo que llamó más la atención es el outfit que la modelo portaba.

La empresaria llevaba un vestido bien ceñido al cuerpo, muy cortito y se completaba con unos stilettos blancos, uno de los favoritos de Georgina ¡se veía preciosa!

Sin embargo, ese look está lejos de ser aceptado en la sociedad saudí, lo cual reclamaron sus seguidores, quienes dijeron que no está respetando la cultura del lugar.

Georgina recibe malos comentarios por su look en Arabia

La flamante pareja lleva una vida de casados en Arabia Saudita.

“Esta mujer no respeta el lugar en el que está”, “ella siempre tan banal presumiendo solo los lujos sin respetar a nuestro país”, “que falta de respeto con ese look, no aprende nada”, y “ojalá te castiguen, una mujer aquí no puede llevar este tipo de ropa” fueron algunos de los comentarios.

Aunque muchos de los seguidores dijeron que llevar este tipo de ropa en Arabia debe ser castigado, otros dijeron que esta no es la única ley que no está cumpliendo Georgina Rodríguez.

Sino que ella y Cristiano Ronaldo también infringen en la ilegalidad al no estar casados y convivir como lo hacen; sin embargo, puede ser válido pensar que al pertenecer ellos a otra cultura, podrían no medirlos con la misma vara.

