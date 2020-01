George Martin, el genio productor de la discografía de Los Beatles

Este día se cumplen 94 años del natalicio del productor musical londinense George Martin, quien fuera catalogado como uno de los actores principales detrás de distintos trabajos de la mítica banda británica The Beatles, por ello en La Verdad te compartimos algunos aspectos interesantes de su vida y trayectoria profesional.

Hijo de una familia de clase media londinense y criado por un estricto padre que ejercía como profesor, George Martin antes de conocer a los Beatles había sido piloto para la flota aérea de la Marina Real, función que no alcanzó a desempeñar durante la Segunda Guerra Mundial, dejando su cargo en 1947.

Así también, realizó funciones en la BBC y Parlophone, sello discográfico en el cual grabó discos de jazz, música clásica y de rutinas de comediantes. A inicios de la década de los ‘60s, buscando conectar con los nuevos ritmos de la época, tomó contacto Brian Epstein, mánager de un hasta entonces desconocido cuarteto adolescente.

George Martin fue clave en el desarrollo musical de Los Beatles. Sus conocimientos fueron el complemento perfecto para la arrebatadora creatividad de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

1962 es el año en que George Martin decidió abrir sus brazos al cuarteto de Liverpool. La banda, que en ese entonces contaba con el baterista Pete Best, había sido rechazada por una serie compañías discográficas hasta llegar a las manos del londinense, todo esto gracias a una maqueta enviada por Brian Epstein. Pese a que el primer tema no logró convencerlo, fue “Love me do” el que provocó algo especial en él, siendo esta canción el comienzo de una relación que comenzaría con la firma para grabar el disco en junio del 1962.

El otrora productor poseía un destacado conocimiento en música clásica, lo que contribuyó a ampliar el lenguaje de los Beatles a la hora de querer experimentar por contenidos más complejos. Pese a que su familia no tenía interés por la música, Martin se interesó por el piano desde antes de los ocho años, instrumento que logró aprender a manejar.

Sir George Martin fue incluído al Salón de la Fama del Rock en 1999.

Si se trataba de encontrar soluciones en requerimientos musicales o técnicos, Martin logró comprender a sus artistas, siendo partícipe del arreglo de doble cuarteto de cuerdas de “Eleanor Rigby”, el solo de piano en “In my life” junto a las armonías vocales de distintas canciones.

Tarareada por millones de fanáticos en el mundo, "Hey Jude", el primer sencillo de Apple Records provocó serias discusiones entre el cuarteto y George Martin. La balada de Paul Mccartney provocó disputas por su duración. Al ser una canción de siete minutos, Martin insistió en que era muy larga, por lo que no podían hacer un single tan largo. Según declaraciones del propio productor para The Beatles Anthology, fueron los propios integrantes de la banda inglesa quienes lo hicieron callar a gritos siendo convencido por los rebeldes de Liverpool.

Pese a sus advertencias que los DJ no la pondrían en la radio, la canción inspirada en el hijo de John Lennon actualmente ha vendido sobre las ocho millones de copias, convirtiéndose en un himno para Inglaterra y una de las canciones más importantes de la historia de los Beatles.

El genial productor George Martin murió el 8 de marzo de 2016 a la edad de 90 años.

Tras la disolución de la banda, Martin siguió cosechando éxitos. Durante la década de los ‘80, produjo un par de álbumes de éxito para Paul McCartney, Tug of War y Pipes of Peace, junto al trabajo colaborativo con una serie de artistas como Bob Dylan, Sting o Celine Dion.

A finales de los ´90, el eximio productor comenzó a tener problemas de sordera, decidiendo retirarse en 1998. Su último gran éxito fue la coproducción de “Candle In The Wind”, tema del músico Elton John, publicado tras la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997 y que vendió 37 millones de copias.

Ricardo D. Pat