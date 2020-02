George Harrison y el escalofriante día que casi muere acuchillado en su propia casa

George Harrison, integrante de la icónica banda de rock “The Beatles” hoy cumpliría 77 años de edad, si no hubiera fallecido a causa de un cáncer de pulmón en el mes de noviembre del año 2001. Un aniversario que ha traído de vuelta la escalofriante historia en la que Harrison estuvo a punto de ser asesinado en su propia casa.

Esta historia sucedió hace 20 años atrás, cuando una persona ingresó a la casa del músico a las afueras de Londres e intentó asesinarlo con un cuchillo de cocina. Un episodio que incluyó una gran batalla de vida o muerte con el atacante. Una pelea que tuvo como resultado tres cortes y una puñalada de 2.5 centímetros en el lado derecho del torso de Harrison, pero que afortunadamente no acabó con su vida.

Asimismo Olivia Arias, esposa del artista, fue testigo y partícipe de esta gran pelea con el invasor, e incluso ella también se abalanzó sobre el atacante para evitar que asesinara a George Harrison. Un acto heróico que le ocasionó un fuerte golpe en la cabeza.

Recordemos que George Harrison no fue el único integrante de “The Beatles” en ser atacado de esta manera, pues se sabe que John Lennon no contó con la misma suerte de Harrison y fue asesinado a punta de balazos por un fanático.

Respecto a la historia de Harrison, se sabe que el atacante de 33 años, Michael Abram, ingresó por una ventana al domicilio del músico para luego dirigirse al dormitorio del mismo; sin embargo tanto George como Olivia ya se encontraban despiertos a causa de los ruidos del invasor.

Después de la increíble batalla que llevó a Harrison a ser internado en el Royal Berkshire Hospital, se sabe que el agresor fue arrestado y diagnosticado con esquizofrenia, un padecimiento psicológico que lo llevó a pensar que el mismo George Harrison lo había poseído y que debía eliminarlo por orden divina. Considerando además que Abram ya pensaba que The Beatles eran brujos.

Posteriormente se sabe que el atacante escribió una carta a Harrison y a su esposa Olivia Arias en donde les pedía disculpas por haber intentado matarlos. Una terrible historia que incluso aún guarda varios misterios, puesto que el domicilio de Harrison estaba absolutamente rodeado de seguridad.

