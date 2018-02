George Harrison un ícono de moda y de los The Beatles, nació un día como hoy

George Harrison, el creador de himnos como 'Something' y 'Here comes the sun', perdió la batalla contra el cáncer el 29 de noviembre del 2001, a los 58 años de edad.

El mundo entero lamentó su partida y se volcó en muestras de amor y admiración hacia el músico.

Harrison nació un día como hoy, pero de 1943 en Liverpool. Fue el menor de cuatro hermanos. Desde pequeño se caracterizó por su capacidad de observación y su tenacidad, dos cualidades que lo acompañaron a lo largo de su vida. Él no tenía una habilidad natural para tocar la guitarra, pero la constancia y las horas de práctica le hicieron adentrarse al mundo que tanto admiraba.

Es una de las personas icónicas de una generación que ha trascendido el tiempo y las modas, también pertenecientes a unas de las bandas más importantes del rock a nivel mundial.

Harrison es reconocido por haber compuesto las mejores baladas para la banda inglesa, además también aportando en las canciones más rockeras como Taxman.

Se integró a la cultura india al occidente con la religión hinduista que profesaba, además de la musicalización con instrumentos del país asiático como el sitar, en temas como 'Love You To', 'Within You Without You', entre otros.

En octubre del 2011, el director de cine estadunidense Martin Scorsese presentó 'Living in the material world', un documental de poco más de tres horas, en el que músicos y amigos narran sus vivencias y anécdotas con George Harrison, así como sobre su carrera como solista.

El filme sigue la vida de Harrison desde sus origines en The Beatles, hasta su carrera como solista; pero hay un enfoque especial en la etapa en la que viaja a la India en su búsqueda espiritual, es en ese momento en donde la vida del cantante cambia y es por eso que se dedican a enfatizar ese momento con especial detalle.

Los saludos, reconocimientos y agradecimientos al legendario cantante ya empezaron a publicarse en las redes sociales.