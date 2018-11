George Harrison, más que un Beatle fue un genio incomprendido

El productor George Martin, quien estuvo a cargo de prácticamente toda la discografía de los Beatles, siempre reconoció el talento de cada uno de los integrantes del inolvidable “Cuarteto de Liverpool”, pero de George Harrison reconoció que fue el primero en fusionar la música hindú y la occidental, esto cuando incluyó el tema “Within You Without You’ en el álbum del Sargento Pimienta de 1967, aunque ya había llevado a cabo antes su experimentación sonora con música India en ‘You Like Me Too Much’. Podemos afirmar entonces que George Harrison fue uno de los pioneros del famoso formato World Music.

George aportó 22 de sus temas a la discografia de los Beatles.

George Harrison, fue conocido en los inicios de la banda como el beatle “introvertido”, el beatle “callado” o el beatle “silencioso”, pero con el paso del tiempo demostró que también tenía mucho que decir y demostrar, por lo que terminó aportando 22 temas de su inspiración a la discografía de los “Cuatro Fabulosos”, de las cuales las más recordadas son “Taxman”, “I Want to Teel You”, “Blue Jay Way”, “Savoy Truffle”, “I Me Mine”, “For You Blue”, “While my Guitar Gently Weeps”, “Here Comes the Sun” y “Something”.

George estuvo casado con la bella modelo británica Pattie Boyd, pero su gran amor fue la mexicana Olivia Arias.

Para muchos expertos en cultura beatle, “Something” es su obra maestra y tuvo el tino de incluirla en la que fue en el último disco de los Beatles. Con esta canción George Harrison alcanzó finalmente el prestigio como compositor que, hasta ese momento, era exclusivo de la dupla Lennon-McCartney, de hecho ambos compositores la elogiaron como una de las mejores creaciones de su amigo George. Fue también la canción más versionada de los Beatles después de Yesterday.

A inicios de la década de los setentas organizó un concierto a beneficio para Bangladesh.

Tras su paso con los Beatles inició su carrera solista que incluyó un total de 12 álbumes de estudio y 2 en vivo. De hecho fue el primer Beatle en hacer un disco como solista con Wonderwall Music (1968). Con su segundo álbum en solitario, Electronic Sound (1969) fue pionero de lo que hoy conocemos como música electrónica e incluyó el Sintetizador Moog que era una novedad para el año 69.

Su primer disco de rock fue el triple All Things Must Pass (1970), a este le siguieron Living in the Material World (1973), Dark Horse (1974), Extra Texture (Read All About It) de 1975, Thirty Three & ⅓ (1976), George Harrison (1979), Somewhere in England (1981), Gone Troppo (1982), Cloud Nine (1987) y Brainwashed (2002).

George no disfrutaba salir de su casa, no le gustaban las giras, detestaba los noticieros y el periodismo amarillista y a los músicos que se creían superestrellas, los noticieros. La gran ironía de este genio incomprendido fue que a pesar de ser millonario y tenía muchas comodidades odiaba el sistema.

Ricardo D. Pat