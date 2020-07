George Clooney podría dirigir y producir “The Tender Bar” en Amazon/Foto: Diario AS

George Clooney está en conversaciones con Amazon Studios para dirigir y producir una versión cinematográfica de la historia de la mayoría de edad de JR Moehringer "The Tender Bar: A Memoir".

Clooney y su socio productor Grant Heslov producirían a través de su cartel de Smokehouse Pictures junto con Ted Hope. William Monahan, quien ganó un Premio de la Academia al Mejor Guión Adaptado por "The Departed", escribió el guión de "The Tender Bar".

Una adaptación del libro de Moehringer, publicado en 2005, se había establecido previamente en Sony Pictures.

¿De qué trata The Tender Bar?

La historia se centra en el autor, quien cuando era un niño busca un reemplazo para su padre, un disc jockey de la ciudad de Nueva York que había desaparecido antes de que su hijo dijera su primera palabra.

J. R. Moehringer, es el periodista y autor de uno de los libros más vendidos en Estados Unidos: "El bar de las grandes esperanzas" (nombre en español). Fue lanzado en 2005 y ahora podría plasmar la emotiva historia en la pantalla/Foto: Amazon

Cuando ya no puede encontrar la voz de su padre en la radio, el niño se va desesperado hacia el bar de la esquina, donde encuentra la amistad de su tío Charlie y otros adultos, que lo llevan a la playa, a los juegos de pelota y, finalmente, en su círculo Moehringer se convirtió en periodista y gana el Premio Pulitzer en 2000.

Los trabajos en cine de Clooney

Los créditos de dirección de funciones de Clooney incluyen "Confesiones de una mente peligrosa", "Good Night and Good Luck", "Leatherheads", "The Ides of March", "The Monuments Men" y "Suburbicon".

También dirigió el próximo thriller post-apocalíptico "Midnight Sky" para Netflix y Anonymous Content, protagonizado junto a Felicity Jones, y dirigió y produjo varios episodios de "Catch 22" para Hulu.

Clooney recibió una nominación al Oscar por dirigir "Good Night and Good Luck". Está representado por CAA. La noticia fue reportada por primera vez por Deadline Hollywood.

También te puede interesar: ANIME: ¿George Clooney y “La Roca” estarán en My Hero Academia?

Como actor, Clooney ha participado en diversas películas y programas de televisión como “La gran estafa”, “Gravity”, “ER Emergencias”, “Up in the air”, entre otros.