George Clooney dirigirá el drama de béisbol de John Grisham, "Calico Joe"

George Clooney y Grant Heslov están desarrollando la novela de béisbol de John Grisham, "Calico Joe" como una película con el actor de 59 años como director.

Clooney y Heslov también producirán la cinta bajo su estandarte Smokehouse Pictures junto con Grey Water Park Productions de Bob Dylan.

El desarrollo del guión está siendo financiado por ZQ Entertainment, la compañía de producción recién lanzada por el ex agente y productor de CAA, Ara Keshishian y un fondo de desarrollo y financiamiento multimillonario administrado por Petr Jakl y representado por el abogado, Martin J. Barab.

"Calico Joe" de John Grisham fue lanzado en 2012

El fondo se centrará en el desarrollo de cine y televisión de alta gama, con la meta de 15 proyectos por año, mientras que Jakl, Keshishian y Barab serán los productores ejecutivos de "Calico Joe".

¿Qué sabemos de "Calico Joe" de George Clooney?

"John ha escrito una historia hermosa y la oportunidad de colaborar con Bob para llevarla a la pantalla es simplemente fantástica", dijeron Clooney y Heslov en un comunicado conjunto.

Bob Dylan dijo: “George y Grant ven en este libro lo que yo veo en él: una historia poderosa que resonará en jóvenes y mayores por igual. Personas de todos los ámbitos de la vida podrán relacionarse con él".

"Calico Joe" de Grisham, publicado en 2012, trata sobre un lanzamiento lanzado en 1973 que pone fin a la carrera de un jugador prometedor ficticio, enviándolo a un coma durante tres décadas.

Ray Chapman inspira "Calico Joe" de John Grisham

La historia se inspiró en la tragedia de la vida real de Ray Chapman, un jugador de Grandes Ligas asesinado por un lanzamiento en 1920, junto con la experiencia personal de béisbol de Grisham cuando era adolescente, cuando desarrolló una fuerte aversión por los lanzadores agresivos.

“En este clima, con el panorama de distribución en constante evolución y las diferentes formas de llegar a las audiencias, sentimos que este es el momento perfecto para enfocarnos en el desarrollo con los mejores narradores”, dijeron Keshishian y Jakl en una declaración conjunta.

"El historial de Smokehouse habla por sí mismo y esperamos trabajar con ellos y el legendario Bob Dylan para darle vida a esta historia".

George Clooney y Heslov recibieron premios de la Academia a la Mejor Película por producir "Argo". El actor fue nominado a Mejor Director por "Buenas noches y buena suerte" y Heslov recibió una nominación a Mejor película por producir el drama de 2006.

Los otros proyectos de Smokehouse incluyen la próxima película de Netflix, "The Midnight Sky", "Catch-22", "Suburbicon", "Argo", "The Ides of March" y "The Monuments Men".

Te puede interesar: George Clooney podría dirigir y producir “The Tender Bar” en Amazon

¿Qué te parece el nuevo proyecto de George Clooney?, ¿Te gusta su trabajo en su faceta como director? Dinos en los comentarios.