George A. Romero, el ‘Padre de los Zombies,

Nacido en Nueva York y crecido en el Bronx, Romero desde niño supo de su pasión por el cine, y desde entonces realizó algunos cortometrajes con una cámara de 8mm. Se mudó a Pittsburgh para estudiar en la Universidad Carnegie Mellon, pero tras graduarse inició sus andanzas como realizador de comerciales y algunas cosas para la televisión, todo esto con su propia compañía ‘The Latent Image’.

Romero había disfrutado mucho de ‘White Zombie’ (1932), el primer filme de muertos vivientes de la historia, también con ‘The Walking Dead’ (1936) y ‘Revenge of the Zombies’ (1943), pero estaba convencido que él podría hacer una mucho mejor, así que tomando como base el libro ‘Soy Leyenda’ de Richard Mattheson, fundó con sus socios la compañía ‘Image Ten Productions’ para iniciar la producción de su primera película de terror ‘La Noche de los Muertos Vivientes’, la cual fue filmada en blanco y negro en película de 35 mm, con un presupuesto de 114 mil dólares y con actores en su mayoría amateurs.

Sin el aporte de George A. Romero posiblemente no hubiesen existido obras como 'The Walking Dead', películas como 'The Purge' o videojuegos como 'The Last of Us'.

Estrenada en 1968, causando un fuerte impacto por sus escenas que para aquellos tiempos fueron consideradas muy violentas, además del canibalismo presente como base de la trama, que ocasionó pánico en muchos espectadores. Pero todo esto la convirtió en una propuesta exitosa que le otorgó la categoría de director de culto.

En 1973 lanzó su tercer filme: ‘The Crazies’, retomando el género del horror y lo hizo con una historia donde los habitantes de Pensilvania sufren los efectos del virus 'Trixie', un arma biológica militar creada por el gobierno, llevándolos a la locura y a otros incluso a la muerte. Fue un fracaso de taquilla pero se convirtió en una película de culto.

pues el conocido cineasta sin duda cambió para siempre el cine de terror, y no por nada se le considera el padre del zombie moderno,

‘Dawn of the Dead’ de 1978 (titulada en México como ‘El Amanecer de los Muertos Vivientes’), fue anunciada como la continuación de ‘La Noche de los Muertos Vivientes’), con un guión del propio Romero en colaboración con otro maestro del género como lo es el realizador italiano Dario Argento. La historia señala que el apocalipsis zombie se ha extendido en los Estados Unidos y los protagonistas se refugian en un centro comercial. Fue un éxito de taquilla, pues recaudó 55 millones de dólares.

‘Survival of the Dead’ (2010) fue su última película, pero no tuvo el mismo éxito que las anteriores, pese a obtener la nominación al León de Oro del Festival de Cine de Venecia.

El maestro falleció el 16 de julio del 2017 a los 77 años a causa de un cáncer de pulmón, en Ontario, Canadá, después de una breve pero agresiva batalla contra el cáncer de pulmón.

Ricardo D. Pat