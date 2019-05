¡Gente tan estúpi&#! Maluma ESTALLÓ contra sus seguidores de redes sociales (FOTOS)

Maluma se encuentra en tierras mexicanas como parte de su gira de conciertos y tal parece que al colombiano no le está yendo del todo bien, pues hace unos días fue criticado por cerrar una calle para ir de compras y ahora por presumir un leoncillo.

Resulta que Maluma compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes en las que llevaba en brazos a una cría de león y que le valió toda una ola enorme de críticas por arrancar de su habitat al felino.

"Quien no quisiera tener un tigre de mascota. Pero lo correcto es que esté en su entorno que le corresponde. No es un animal domesticado", señaló @marirc19.

Ante las críticas Maluma respondió a los reproches mediante una historia de Instagram, en la cual expuso no entiende cómo hay "gente tan estúpida" que cree que "pueda tener un león de mascota", cuando él es animalista de toda la vida.

Maluma también dejó claro que cuando grabó las imágenes se encontraba en el santuario mexicano “The Black Jaguar-White Tiger Foundation”, dirigido por Eduardo Serlo y que el cachorro no era su mascota:

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado"