General Hospital reanuda su producción ¡Nuevos episodios saldrán en agosto!

General Hospital de ABC está nuevamente en producción luego del cierre de la industria COVID-19. La telenovela / drama médico continuó retomó la producción el miércoles 22 de julio, y la programación original comenzará a emitirse el lunes 3 de agosto, dijo hoy la cadena.

La telenovela, "General Hospital" se quedó sin episodios originales a fines de mayo y ha estado transmitiendo episodios clásicos. Los otros dramas diurnos como The Bold and the Beautiful y The Young and the Restless también se quedaron sin originales en abril y ambos emitieron episodios repetidos.

The Bold and the Beautiful reanudó la producción a principios de este mes y comenzó a emitir episodios originales el 20 de julio. Se esperaba que The Young and the Restless reanudara la producción el 13 de julio tras el cierre por COVID-19.

General Hospital es la telenovela estadounidense de más larga duración actualmente en producción y el drama de televisión con guión más antiguo que aún continúa en producción. El programa ha ganado el Emmy por Drama diurno excepcional un récord de 13 veces.

A continuación se muestra una lista de programación de GH para el 3 y 7 de agosto.

Fecha de Estreno: Lunes 3 de Agosto

Nelle está sacudida. Jax está impresionado con la fuerza de Nina. Ned y Olivia chocan. Valentin se encuentra con Brook Lynn. Portia tiene un encuentro incómodo.

Fecha de Estreno: Martes 4 de Agosto

Carly llega a casa con un Sonny angustiado. Valentin y Martin hacen estrategias. Brook Lynn interrumpe a Ned. Mónica está comprometida con una causa. Nelle es confrontativa.

Fecha de Estreno: Miércoles 5 de Agosto

Sonny tiene una crisis de conciencia. Valentin propone a Sam. Alexis recibe la visita de un viejo amigo. Willow y Michael se acercan. Nelle exige ver a Wiley.

Fecha de Estreno: Jueves 6 de Agosto

Jordan confía en Jason. Maxie y Lucy acuerdan una decisión sobre el engaño. Sam y Carly se unen por una lucha común. Curtis se encuentra con Chase. Cyrus se encuentra con Brando.

Fecha de Estreno: Viernes 7 de Agosto

Sonny visita a Brando. Cyrus continúa manipulando a Jordan. Finn y Portia se unen sobre las relaciones que tienen con sus hijas. Maxie tiene segundos pensamientos. Anna defiende a Peter.