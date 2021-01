Gene Simmons de KISS mantiene su postura y dice que “el Rock ha muerto”/Foto: Louder Sound | 2019 Per Ole Hagen

¿El Rock está muerto? Para el bajista y colíder de KISS, Gene Simmons, sí. El músico nuevamente ha generado controversia al seguir manteniendo su postura sobre este género musical y la decadencia que ha tenido en los últimos años; ya que para Gene, no hay otras bandas o músicos de Rock que él considere que podrían ser leyendas en algún momento.

En 2014, el integrante de KISS dió una entrevista con el medio Esquire, donde culpó a las compañías discográficas de no darle el apoyo necesario a los nuevos grupos y cantantes rockeros, y preferir a otros géneros musicales más populares; por ello, Simmons dijo que el rock estaba “finalmente muerto”.

Aunque han pasado varios años desde esa declaración, el músico sigue pensando igual, pero Gene considera que ya no sólo en las bandas de rock ya no hay leyendas, sino en la música en general. Para el bajista, los grupos actuales son muy icónicos y populares, pero no podrían alcanzar el título de leyendas musicales.

El bajista y colíder de Kiss explicó por qué la música ya no es tan icónica como antes, y culpó en parte a las compañías discográficas/Foto: Ultimate Classic Rock

“El Rock está muerto. Y eso es porque las nuevas bandas no se han tomado el tiempo para crear glamour, emoción y cosas épicas… Es decir, Foo Fighters es una banda fenomenal, pero es una banda de hace 20 años”, declaró Simmons en entrevista para el medio Gulf News.

El músico continuó: “En 1988 podías ver atrás y tenías a Elvis, The Beatles, Jimi Hendrix, Rolling Stones y muchos más… En el género Disco, tenías a Madonna y estaba el hard rock, con AC/DC, quizás nosotros, algunos más”.

“Dime, ¿Quiénes son los nuevos Beatles? No puedes. Hay bandas populares, BTS es muy popular. Todo tipo de bandas que son muy populares. Eso no significa que sean icónicas y que su legado sea para toda la historia. Es diferente”, declaró el miembro de KISS.

Gene Simmons tiene fe en la música de Billie Eilish y Lady Gaga

El artista de 71 años, considera casi imposible que exista una banda o artista actual que puede ser una leyenda en 30 años: “Lo dudo. Porque lo singularidad que significaron The Beatles, fueron una banda que escribió sus propias canciones, ellos hicieron los arreglos, las produjeron, y tocaron la mayoría de los instrumentos”.

“No pistas de fondo. No mejoras digitales. No corrección vocal. Sí, no sucederá de nuevo”, aseveró el bajista.

No obstante, Gene Simmons declaró que más allá del rock que ya no tiene mucha esperanza, en el género Pop afirmó que existen dos estrellas que tienen grandes posibilidades de volverse icónicas con el paso de las décadas: Billie Eilish y Lady Gaga.

“Pienso que Billie Eilish es fantástica … Ella es interesante porque con su hermano, escriben todo el material y son únicos a su manera”, dijo Gene.

Además agregó: “Lady Gaga es fantástica en la categoría femenina. Ella escribe su propio material y puede cantar como nadie en la industria, ella escribe sus propias canciones, toca el piano, ella puede hacerlo”.

Te recomendamos leer: Gene Simmons afirma que Kiss podría continuar sin sus miembros originales

¿Estás de acuerdo con lo que dice Gene Simmons? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.