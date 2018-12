Gene Simmons afirma que Kiss podría continuar sin sus miembros originales

Sobre si este tour será el último de Kiss, Gene Simmons ha comentado: “La respuesta es sí. Siempre es un marketing interesante cuando dices, “lo prometo” y todo eso. Kiss es, definitivamente, la banda que más duro trabaja en el negocio del espectáculo. No significa que seamos los mejores, aunque nos llamemos eso a nosotros mismos. Sin embargo, yo me pongo botas de dragón de siete pulgadas. Cada una pesa aproximadamente 5 kg. Eso son como 10 kilos más en cada pierna. Es como trabajar con bolas de bolos pegadas. Luego, además de eso, añádele otros 13 kilos de la armadura y del resto del disfraz. Así que si pusieras a Mick Jagger o a Bono, quienes son geniales, con mi ropa. Ellos, como niñas pequeñas, se caerían. Ellos no pueden hacer esto. Yo tengo que escupir fuego y volar en el aire y todo eso, es físicamente agotador, así que la idea es irnos con algo de dignidad.

Gene Simmons, ya siente el peso de los años y piensa en mantener viva la franquicia Kiss.

Sin embargo, la parte álgida de la conversación vino cuando fue preguntado sobre si Kiss podría seguir su trayectoria sin ninguno de los miembros originales, a lo que respondió lo siguiente: “Claro. Por supuesto. Hemos tenido como diez alineaciones diferentes. AC/DC ha tenido como 22 o así. Y hay bandas que ahora giran que venden las cosas con diferentes cantantes principales y diferentes guitarristas. Al final del día, la cosa va sobre el material y la cultura. Hay músicos mejores que nosotros -como los músicos de jazz- que nunca llegarán a ganar el dinero que gente con menos talento pero con carisma puede conseguir. Puedes ir a la escuela para aprender guitarra o bajo, pero no puedes aprender ese “eres divertido, tienes carisma”. No hay escuela para eso. Anda de esta manera o de aquella. O lo tienes o no lo tienes”.

Recordemos que los miembros de Kiss jugaron con la idea de que, una vez se retiraran, la banda continuara con músicos salidos de un hipotético reality show. Su mánager también hizo varias declaraciones al respecto. Sin embargo, todavía no hay novedades este posible evento.

Ricardo Pat