Gene Simmons PONE A LA VENTA lujosa residencia; Así es la casa del icono de KISS

Gene Simmons, el super famoso frontman de la banda de rock Kiss, puso a la venta su legendaria residencia en Hollywood Hills, según reveló este martes el portal Daily Mail.

El ícono del rock n 'roll de 70 años puso a la venta su propiedad por 2.2 millones de dólares después de comprar la casa en 2013 por 1.45 millones.

La casa se encuentra en una calle privada en la cima de Laurel Canyon, un área famosa por albergar a muchos de los mejores músicos de rock de Los Ángeles en los años 60 y 70, lo que la convierte en el escondite perfecto para el rock.

El moderno palacio de roca de tres pisos tiene cuatro dormitorios y dos baños con vistas de 360 grados del icónico horizonte de Los Ángeles.

Todos, desde Joni Mitchell hasta Jim Morrison, llamaron hogar al cañón en un momento, que se popularizó como una meca residencial para la música.

La casa de Simmons originalmente tenía una sensación moderna de mediados de siglo antes de que le hiciera algunos ajustes contemporáneos al comprarla. Renovó baños y cocinas, pero optó por mantener algo del encanto original de la casa

La sala de estar es espaciosa con pisos impecables y una vista de la ciudad gracias a las ventanas del piso al techo

La cocina de planta abierta tiene características modernas con pisos de madera lavada y paredes blancas y una puerta de vidrio. El área se derrama en el área de la sala de estar.

El dormitorio principal es amplio con techos altos que tienen iluminación empotrada. Los pisos parecen ser de concreto gris con tres escalones hasta el pasillo. Y hay un corte en la pared que ofrece un sofá cama con estantes incorporados.

Gene ha estado encerrado con su esposa Shannon Tweed y su hija Sophie Simmons para resguardarse de la pandemia del coronavirus. En abril dijo que estaba teniendo cuidado con el patógeno. '¡Quédate en casa! ¡Cuidate! Sé creativo. Inventa cosas. Préstense atención el uno al otro '', dijo en un breve videoclip.

El icónico rockero se ha pronunciado sobre advertir a la gente que se tome en serio el brote de COVID-19 durante varias semanas.

En marzo, compartió una foto de retroceso en la que estaba vestido con su maquillaje completo de Kiss mientras miraba a una gran multitud con la leyenda: 'Quédate en casa'.

Unos días antes, instó a todos a quedarse en casa, tomarse en serio el brote y mantener la distancia entre ellos cuando tengan que salir a comer.

'Superaremos esto juntos. Cuanto más sigamos las directivas de nuestro gobierno y funcionarios de salud, más veremos que la curva comienza a aplanarse ', escribió.