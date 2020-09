¿Gay? Spiderman podría ser bisexual en la próxima película de Sony

De acuerdo con el sitio We got this covered, Sony está apuntando a una película de Spider-Verse que reúna a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, los actores que fueron Spiderman antes de pasar a Disney y al Universo Cinematográfico de Marvel.

Los rumores señalan a que uno de estos tres Spiderman será bisexual y tendrá un novio en esa película. Según las fuentes, Andrew Garfield será el elegido para representar la diversidad sexual en el filme, y es él quien llama más la atención de los productores.

¿Spiderman será gay?

Según el portal "El farandi", la idea no suena descabellada y podría formar parte de un plan de Sony para tener su propio Universo y competir contra Marvel sin deshacerse de Spider-Man. Para los que no tienen el contexto: Sony tiene los derechos de Spider-Man y de los personajes vinculados a su mundo.

Como fracasó su intento de franquicia con Andrew Garfield, llegaron a un acuerdo con Disney (quienes tienen el control del resto de Marvel) para que usaran al personaje, pero que pudiera ser compartido entre ambos, como en efecto ha sucedido en las últimas películas.

Sobre este tema, Tom Holland explicó:

“No puedo hablar sobre el futuro del personaje porque honestamente no lo sé y está fuera de mis manos, pero sí sé mucho sobre el futuro de Marvel y van a representar a muchas personas diferentes en los próximos años”.

“El mundo no es tan simple como un hombre blanco heterosexual y ya..."

"No termina ahí y estas películas deben representar a más de un tipo de persona”, continuó Holland, quien aplaude la decisión de las productoras por incluir personajes de la comunidad LGBT.

Sin duda, que Spider-Man sea bisexual representa un reto, pero en efecto sería bastante emocionante ver una película con Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Solo queda esperar si se hacen oficiales los rumores de esta cinta para los seguidores del Hombre Araña.

