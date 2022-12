“Gata asquerosa”, así llamó Danna Paola a una guapa cantante e influencer

La cantante Camy G quien es exnovia de Sargento Rap, reveló en su programa que Danna Paola hace algunos años la llamó "gata asquerosa", causando mucha polémica en las redes sociales.

“Danna Paola me dijo gata asquerosa, hace unos cuantos años yo salí en la revista H y fui a Ciudad de México a hacerle toda la promoción, yo estaba muy feliz, me acuerdo que me entrevistó Roger González y les dejé una revista de regalo”, comenzó diciendo la influencer.

Confesó que todo era una broma hacia la talentosa Danna Paola, sin embargo, la cantante mexicana se lo tomó muy personal y llegó a causarle molestias en la vida real.

¿Cómo insultó Danna Paola a Camy G?

Resulta que le habían pegado varias hojas con la imagen de Camy G en su camerino y Danna al ver todo tapizado de fotos, dijo "quitenme a esta gata asquerosa".

Camy G asegura que no lo tomo personal pues en ese momento no sabía Danna quien era Camy entonces no quiso hacer polémica tras aquello y todo continuó como si nada.

¿Quién es Camy G?

Camy G es una influencer en redes sociales, pues en Instagram tiene 600 mil seguidores. En su perfil comparte imágenes de su familia, tanto de su esposo como de su bebé.

Además, la joven cantante señala que es embajadora de la marca de ropa Shein, una de las favoritas de los influencers, misma que se ha popularizado a través de las redes sociales.

Cabe destacar que esta bella influencer que insultó supuestamente Danna Paola, es originaria de Uruguay, pero vive en México desde el año 2013.

