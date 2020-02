Gary Moore, el salvaje guitarrista irlandés que alcanzó la inmortalidad

Los inicios de Gary Moore parten de Skid Row con tan solo 16 años (su primera guitarra eléctrica la obtuvo con 14). Poco después comenzaría a trabajar en solitario publicando varios discos encuadrados tanto en el heavy como en el rock o el blues.

Varios de sus álbumes más conocidos forman parte de la década de los 80 con títulos como “Run for cover”, “After The War” o “Wild Frontier”. Los años 90 los dedicaría por entero al blues con excelentes discos como “Still got the blues” o “After Hours”.

“Walking by myself”, el cover de Jimmy Rogers, fue la canción que Gary Moore tocó más en vivo durante su carrera.

Este excelente guitarrista tuvo la oportunidad de trabajar con George Harrison, B.B. King, Mick Jagger o Greg Lake, entre otros.

Skid Row y Thin Lizzy fueron las bandas a las que Moore perteneció, hasta que a fines de la década del ’70 decidió emprender rumbo en solitario, camino por el que anduvo hasta el último de sus días.

Brian Downey, Phil Lynott and Gary Moore, otherwise known as Thin Lizzy pictured in 1974.

En 1990 Gary Moore lanzó “Still got the blues”, su octavo álbum de estudio, el que, además de incluir la canción que da nombre al disco, incluyó temas como “Walking by myself”, original de Jimmy Rogers y “Oh pretty woman”. En aquel trabajo discográfico colaboró Bob Daisley, quien tocó junto a Ozzy Osbourne y Black Sabbath; Brian Downey, a quien conoció en Thin Lizzy; y hasta hoy, “Still got the blues” es el sencillo más popular e icónica de Moore. De hecho, en 1991 se hizo un lugar dentro del ránking de las 100 grandes de Billboard. Actualmente en YouTube acumula 55 millones de reproducciones, en una de tantas interpretaciones del tema.

Esta canción estuvo en el centro de la polémica, cuando en el 2008, la banda alemana de rock progresivo Jud’s Gallery demandó a Gary señalando en sus secciones intermedias ejecuta una línea similar a un tema de 12 minutos grabado por ellos en la década del ’70, titulado “Nordrach”.

Gary Moore pasará a la historia como uno de los más grandes guitarristas del rock internacional.

De manera injusta el juez determinó que, pese a no existir pruebas de que el solo fue tomado deliberadamente, sí existía infracción a los derechos de autor y ordenó que el guitarrista y su sello discográfico debían indemnizar a Juergen Winter, líder de Jud’s Gallery, quien presentó el caso. Esto pese a que la corte alemana encargada del caso afirmó que la canción solo podía escucharse en vivo o en la radio en aquella época, pues no había lanzamiento en CD de “Nordrach”. Es más: la banda alemana jamás lanzó un álbum.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Un año y tres meses después de esto, precisamente el 6 de febrero de 2011, Gary Moore falleció de un ataque al corazón, poniendo fin a una carrera de más de tres décadas en las que publicó 17 álbumes de estudio y realizó más de 750 conciertos en vivo.

Ricardo D. Pat