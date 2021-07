Gary Centeno fue contra Cynthia González con duras palabras al salir de Survivor

Después de ser expulsado Gary Centeno fue contra Cynthia González y la acusó de ser la culpable de que fuera expulsado, aun así tras sus declaraciones el actor dijo que está claro que entiende que solo es un juego.

“Ella también iba jugando su juego. Por ejemplo, nosotros sí la mandamos varias veces, las Hienas, no te voy a mentir, obviamente el plan de las hienas era sacarla porque también era una fuerte, así como me sacaron a mi, porque me consideraban en la final. Cynthia manipuló los votos para que yo me fuera”.

Un caso controversial ocurrió con Kristal Silva al ser eliminada de Survivor México, puesto que los usuarios calentaron las redes. Pero en el caso de que Gary Centeno fue contra Cynthia González, fue él mismo que causó la controversia al decir:

“Ella también está haciendo algo malo porque jugó de esa manera. Si hubiese sido la buena de la película no hubiera hecho nada y simplemente sigue jugando. Hizo cosas, trampas, como Paco y yo; ella hacía trampa en algunos juegos, tenemos que hacer de todo, estamos sobreviviendo”, dijo el actor Gary Centeno.

Gary Centeno fue contra Cynthia González

Las Hienas no tenían problema directo contra Cynthia, asegura Gary.

Gary Centeno dijo para la entrevista con Gerardo Escareño en su programa de YouTube “Vaya, Vaya” que “Las Hienas” nunca tuvieron un problema directo contra Cynthia, sino que ese es un conflicto que únicamente le compete a Alejandra Toussaint y la ex participante de Masterchef México, en donde ni él ni Paco Pizaña quisieron intervenir.

Por eso es que Centeno confesó: “Fue un juego, quiero que quede claro, todo mundo jugó de la forma en que tenía que jugar y yo fui la Hiena, yo tal vez fui el malo pero fue parte del juego, decidí jugarlo así porque vi que era una manera de avanzar”.

“Todos jugamos ahí a ser los malos, incluso Cynthia, Julio. Todos en algún momento traicionamos, no entiendo el término de “malo”. Se centran en mis actitudes, pero es parte del juego”, expresó el actor.

Y es que Gary Centeno fue contra Cynthia González al decir que a lo largo de toda la competencia, Cynthia González se ha victimizado, pues en realidad, todos la han tratado bien.

“Dice ser muy feminista pero algunas actitudes que ella tiene no van. Creo que Cynthia sí se victimizó mucho en Jaguares”, aseguró y ejemplo del por qué se dice que Gary Centeno fue contra Cynthia González muy duro.

¿Quién es Gary Centeno y cuánto mide?

En La Verdad te revelamos algunos datos de Gary Centeno.

Gary Centeno nació el 25 de diciembre de 1988 en San Carlos, Costa Rica y actualmente es considerado uno de los mejores actores de su país, en su participación por Survivor México estuvo en el equipo Halcones, también se supo que mide 1.73 metros y pesa 70 kilos.

Y aunque ahora Gary Centeno fue contra Cynthia González, ex concursante de Masterchef México, el joven no es un completo desconocido, ha participado en telenovelas Te presento a mi novio, La Casa de las Flores y el último y de que fue expulsado Survivor México.

