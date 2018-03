'Gangnam Style' ya no es el vídeo más visto de YouTube

El nuevo rey de YouTube supera las 2.895.373.709 reproducciones, superando el actual

El reinado del 'Gangnam Style', en YouTube ha llegado a su fin. El responsable de la caída del clip publicado en 2012 fue "See You Again", tema interpretado por el rapero Wiz Khalifa junto a Charlie Puth, que formó parte de la banda de sonido de Rápidos y furiosos 7. Cabe recordar que el video surrealista con el que miles bailaron el pase de ‘el caballito’ se hizo tan popular que ‘rompió’ el contador de YouTube, superando el máximo número posible de vistas (2.147.483.647), obligando a la compañía a reescribir su código.El nuevo rey de YouTube es la canción ‘See You Again ’ de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que ha sido vista más de 2.895.373.709 veces, superando el actual recuento de Psy de 2.894.426.475 visualizaciones. ‘See You Again’, hace parte de la banda sonora de la séptima entrega de la película Rápidos y Furiosos, este tema musical se hizo como homenaje para el actor fallecido Paul Walker , quien falleció en un accidente automovilístico el 30 de noviembre del 2013.El tercer lugar, claro, lo tiene el más reciente éxito mundial, con más de 2.487 millones de vistas: "Despacito" de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee. El video de Psy, que lo transformó en la sensación de Internet hace ya cinco años, superó en diciembre de 2014 las 2000 millones de reproducciones y obligó a Google a actualizar el contador de visitas de su plataforma de videos para reflejarlo. Antes de él, YouTube tenía un sistema de de 32 bits, que debió reemplazar por uno de 64 bits (por lo que ahora la máxima cantidad de views es altísima: 9.223.372.036.854.775.808). A pesar de su destierro, debido a su ritmo pegadizo y su singular pasito, sigue sumando al menos tres millones de vistas por día.