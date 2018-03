Ganadores de los Premios Oscar 2018

‘La Forma del Agua’ se quedó corta en la noche del Oscar

La gala de la 90 Edición de los Premios Oscar se celebró en el teatro Dolby de Los Ángeles con la película ‘La forma del agua’ del cineasta mexicano Guillermo del Toro como favorita con 13 nominaciones.

La ceremonia organizada por la Academia de Hollywood contó de nuevo con el humorista Jimmy Kimmel como presentador de la gala, quien abrió haciendo referencia, de manera jocosa, a los escándalos de acoso que se destaparon a últimas fechas así como al trato igualitario.

La gala transcurrió con intervenciones graciosas del conductor y también momentos emotivos como cuando Mary J. Blige cantó ‘Mighty River’, una canción de la película ‘Mudbound’ que se centra en la amistad y el racismo.

Se esperaban discursos más críticos pero en realidad fueron bastante conservadores además de las nominaciones a la cinta de Guillermo del Toro, México también estuvo presente a través de Eliza González quien presentó las categorías de Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido además de la interpretación de la canción ‘Remember Me’ de la cinta ‘Coco’ por parte de Gael García y Natalia Lafourcade, quienes fueron presentados por Eugenio Derbez y la intervención posterior de Salma Hayek.

Al final de la noche ‘La Forma del Agua’ obtuvo 4 de sus 13 nominaciones pero Guillermo del Toro se convierte en el tercer mexicano en ganar el Oscar al mejor director

Los siguientes son los ganadores en las diversas categorías

Mejor película: 'La forma del agua' dirigida por Guillermo del Toro

Mejor director: Guillermo del Toro ('La forma del agua')

Mejor actor: Gary Oldman ('Las Horas más Oscuras')

Mejor Actriz: Frances McDormand (‘Tres anuncios por un crimen‘)

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell ('Tres anuncios por un crimen')

Mejor actriz de reparto: Allison Janney ('Yo, Tonya')

Mejor película en habla no inglesa: 'Una mujer fantástica' (Chile) de Sebastián Lelio

Mejor película de animación: 'Coco' dirigida por Lee Unkrich

Mejor documental: ‘Ícaro' de Bryan Fogel

Mejor guión original: 'Déjame salir' (Jordan Peele)

Mejor guión adaptado: 'Llámame por mi nombre', de James Ivory

Mejor corto de ficción: 'The silent child' (Chris Overton, Rachel Shenton)

Mejor corto documentall: ‘Heaven Is a Traffic Jam on the 405‘ (Frank Stiefel)

Mejor corto de animación: 'Dear Basketball', de Kobe Bryant y Glen Keane

Mejor montaje: Lee Smith ('Dunkerque')

Mejor canción original: "Remember me" ('Coco') Letra y música: Kristen Anderson-López y Robert López

Mejor banda sonora: Alexandre Desplat (‘La forma del agua’)

Mejor diseño de producción: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin ('La forma del agua')

Mejor fotografía: 'Blade Runner 2049' (Roger Deakins)

Mejor sonido: Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo ('Dunkerque')

Mejores efectos visuales: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover ('Blade Runner 2049')

Mejor edición de sonido: Alex Gibson y Richard King ('Dunkerque')

Mejor maquillaje y peluquería: Kazuhiro Tsuji, Ivana Primorac, David Malinowski y Lucy Sibbick ('Las Horas más Oscuras')

Mejor diseño de vestuario: Mark Bridges ('El hilo fantasma')