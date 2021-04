Evelyn Sakash, escenógrafa, diseñadora de producción y ganadora del Premio Emmy al Outstanding Achievement in Art Direction/Set Direction/Scenic Design en 2003, fue encontrada muerta y momificada entre montones de basura, los cuales se encontraban en el interior de su casa en Nueva York.

La mujer de 66 años de edad, quien también era conocida por su tendencia a acumular cosas, había sido reportada como desaparecida desde el mes de septiembre, pero de acuerdo a la revista People, la policía encontró el cuerpo sin vida de Evelyn Sakash bajo la basura.

El hallazgo ocurrió el pasado martes 30 de marzo y de acuerdo a diversos medios, la ganadora al Premio Emmy fue encontrada debajo de una pila de escombros que estaban en la cocina de su casa. Las autoridades locales aseguran que no hay indicios de un delito y que habrá que esperar el dictamen del médico forense para saber el motivo de su muerte.

Evelyn Sakash fue encontrada muerta entre la basura que tenía acumulada en el interior de su casa; llevaba desaparecida varios meses.

Ellen Brown, hermana de la también productora, señaló que no había podido tener contacto con ella desde octubre pasado, por lo que viajó a Nueva York para encontrarla. Al llegar a la ciudad, ella contrató una empresa que limpiara su casa, pero al cumplir con su labor, el personal encontró el cuerpo de Evelyn Sakash, por lo que decidieron hablar a la policía.

"Esto es simplemente devastador… Tenía una vida plena. Tenía un talento extraordinario. Tenía una mente brillante ... No quiero que mi hermana sea recordada así, como la encontraron, en malas condiciones... Los titulares la llaman la 'Acumuladora de Queens', pero ella realmente no era así", declaró Ellen Brown al New York Daily News.

¿Quién es Evelyn Sakash, la ganadora del Premio Emmy?

El trabajo de Evelyn Sakash en 'Between the Lions' le hizo ganar un Premio Emmy.

Evelyn Sakash se ejerció como decoradora de escenarios y diseñadora de producción en el mundo del cine y la televisión durante más de 30 años. Durante ese tiempo trabajó para programas como ‘Plaza Sesamo’, ‘Orange Is The New Black’, ‘La Ley y el Orden: Intento Criminal’, entre otros.

La victoria en los Premios Emmy llegó en 2003 cuando ganó un galardón en la categoría a Mejor Dirección de Arte, Decoración de Escenarios y Diseño Escénico por su trabajo en la serie infantil ‘Between the Lions’. También destacó por participar en filmes como ‘Taxi’, ‘Sirenas’, ‘Siempre Alice’ y ‘Hecho en América’.

Actualmente se ha iniciado una campaña en GoFundMe para lograr recaudar un fondo de 10 mil dólares, mismos que se destinarán a pagar los gastos del funeral de Evelyn Sakash.

