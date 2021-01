Game of Thrones podría regresar a la pantalla como una serie animada

Game of Thrones (conocido como Juego de Tronos en español) es una de las series más importantes y exitosas del canal HBO. Por lo cual, el medio The Hollywood Reporter ha informado que la compañía ya está trabajando en la creación de una nueva serie en una versión animada, basada en las historias del escritor George R.R. Martin.

Aunque no se sabe si la nueva producción será una secuela, spin-off o una versión animada del original GOT, los rumores aseguran que la trama girará alrededor de la historia de la familia Targaryen, que los fans han visto en House of Dragon de Martin.

Asimismo, el medio expresa que a pesar de que será una serie animada, el nuevo proyecto sí tendrá contenido con escenas sexuales explícitas y escenas bélicas muy sangrientas. Así que definitivamente seguirá siendo un contenido para adultos.

La historia de Game of Thrones continuará

HBO tiene planes muy ambiciosos con las historias de George R.R. Martin. En La Verdad Noticias ya te hemos relatado que la cadena de televisión de paga está preparando un spin-off de la serie, inspirada en Los Cuentos de Dunk & Egg, precuela de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego.

Juego de Tronos es una de las series más galardonadas de los premios Emmy. Además, de tener millones de fans en todo el mundo/Foto: Infobae

De igual manera, habrá otra producción sobre la rebelión y el ascenso al poder del rey Robert Baratheon, quien derrocó al loco Aerys Targaryen con la ayuda de Ned Stark. Así que Game of Thrones aún tiene mucha historia que contar, pero los fans tendrán que esperar algún tiempo para ver el estreno de estas nuevas producciones.

Recordemos que la octava y última temporada de GOT no fue del agrado de todos los seguidores de la serie. ¿Verás las nuevas series de HBO basadas en las historias de antes y después de Juego de Tronos?, ¿Cuál fue tu temporada favorita de GOT? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

