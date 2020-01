Game of Thrones, la serie más descargada de forma ilegal tiene ¿nuevo rival?

Game of Thrones la serie más exitosa de HBO, al igual que la más vista a nivel mundial durante varios años, obtuvo el récord en descargas ilegales más grandes del mundo, pues al estar disponible de manera exclusiva con su televisora, muchos de los fanáticos que no tenían acceso o la posibilidad de poder verla de forma legal, optaron por la vía pirata.

Lo anterior, hizo mención de la importancia que tuvo “Game of Thrones” a lo largo de sus ocho temporadas, pues con cada éxito que obtuvo en rating, lo tuvo en descargas ilegales de sus capítulos, noticia que no hizo feliz a HBO, pues indicó pérdida en ganancias para recuperar lo invertido en su producción, de tal forma que durante siete años se mantuvo en el primer puesto en el muro de la vergüenza.

Uno de los sitios más solicitados por los usuarios de Internet fue BitTorrent, pues HBO continuó creciendo la expectativa para cada temporada de game of Thrones y al llegar el momento del estreno, una gran cantidad de personas se dedicaban a contartar el servicio de paga, mientras que una cantidad mayor de fanáticos parece no haber optado por esta opción.

GOT TIENE NUEVO RIVAL

Game of Thrones, la serie más descargada de forma ilegal tiene ¿nuevo rival?

Game of Thrones defendió este triste récord con su octava temporada, pero la nueva serie de Disney Plus bajo la saga de Star Wars llamada “The Mandalorian”, mejor conocida por presentar al famoso “Baby Yoda” que tantos memes ha recibido en las redes sociales, pues ni siquiera estuvo presente en los juguetes de temporada navideña de Disney para no generar “spoilers”.

Te puede interesar: HBO Cancela y ANUNCIA precuela de Game of Thrones en un mismo día ¡Siempre sí!

Sin embargo, parece ser que “The Mandalorian” rápidamente se ha posicionado en el tercer puesto de descargas ilegales, siendo un lamentable honor que parece querer sustituir a Game of Thrones con el primer puesto en lo que va del 2020, esto sin tomar en cuenta que la nueva serie de la saga GOT llamada “House of Dragon” resulte con el mismo destino que su predecesor de HBO.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana