Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Este domingo fue el estreno mundial de la séptima temporada de GOT, por lo que una gran cantidad de fans se dieron cita en sus respectivas casas para poder presenciar del momento. Dentro de todo el furor que causa esta serie no creerás que tanto puede hacer pues Game of Thrones evita que vean pornografía.

PornHub, el sitio "más grande" de pornografía en el Internet registró una caída significativa en el numero de usuarios interactuando con su página. La más significativa del segundo semestre del año.

De acuerdo al equipo de análisis estadístico de ese sitio, el tráfico en el sitio cayó un 4.5% a la misma hora en la que la serie de HBO estaba al aire.

Ésto representa una perdida de miles de dolares para el gigante de la pornografía, ya que los domingos son el día con mayor usuarios en la plataforma.

A pesar de la drástica caída de este fin de semana, no se compara con un la reducción de tráfico que se registró el 26 de junio del año pasado durante el final de la sexta temporada de la misma serie que tuvo un reducción del 5.6%.

El número más bajo en usuarios que se ha dado fue durante el fin de semana del Super Bowl 2017 entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Los Halcones de Atlanta, alcanzando una disminución del 27%.

Sin lugar a dudas Game of Thrones resulta una buena alternativa para evitar malos hábitos.