'Game of Thrones' es nominado a 32 premios Emmy 2019 ¡Bate récords!

Se han dado a conocer los nominados para los premios Emmy 2019 por parte de la Academia de Televisión de los Estados Unidos, en donde la popular y exitosa serie ‘Game of Thrones’ ha sido nominada en 32 ocasiones; lo cual es un nuevo récord en las premiaciones.

Dentro de las premiaciones de los Emmy 2019 la serie ‘Game of Thrones’ ha logrado una nueva marca en nominaciones, de las cuales incluye a mejor serie dramática, mejor actor principal, mejor actriz principal y además de que casi todos sus actores de reparto están de igual manera nominados.

La épica serie perte de esta forma como la gran favorita de cara a esta edición de los Emmy 2019, la última en la que participará luego de firmar su final con una octava temporada que ha sido todo un fenómeno social.

Con esto se ha convertido ‘Game of Thrones’ como la serie con más nominaciones en toda la historia para una misma temporada y suma en total 161 a lo largo de la existencia de la serie.

Tras la exitosa serie de HBO, se sitúan como series más nominadas la comedia 'The Marvelous Mrs. Maisel', que ha recibido 20 nominaciones, y la miniserie 'Chernobyl', que ha obtenido 19, una de ellas como candidata a mejor serie limitada.

Por su parte el programa 'Saturday Night Live', con 18 nominaciones, la comedia 'Barry' (17), el drama 'Fosse/Verdon' (17) y la miniserie 'When They See Us' (16) completan la lista de favoritos a los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Recordar que el los premios Emmy 2019 se estarán celebrando el próximo 22 de septiembre del presente año en el Teatro Microsoft de la ciudad de Los Ángeles, en donde se espera que 'Game of Thrones' conquiste varias de sus nominaciones.

