Game of Thrones: Se revelan los personajes de su nueva serie

Game of Thrones se convirtió en una de las franquicias más amadas en los últimos tiempos y hasta la fecha sigue ganando fama alrededor del mundo, por lo que ahora se prepara una nueva temporada y por fin se han revelado los personajes que formarán parte de ella.

Luego de ocho largas temporadas, esta producción se ha convertido en toda una serie de culto, con personas que se encuentran a la espera de más de la historia de George RR Martin.

Toda la expectativa recae que, en las últimas dos temporadas de la serie, los fanáticos se quedaron muy decepcionados con el contenido de los capítulos, luego de que la historia fuera cambiada por los directores de la misma.

La última temporada de la serie dejó mucho que desear a sus fans.

HBO al elencó original de “Game of Thrones”

Las cadenas de televisión HBO, se encuentra en medio de la producción del spin off, llamado House Of The Dragon, el cual aún no tiene fecha de estreno, pero que ya se sabe con qué personajes contará.

La historia abordará el enfrentamiento entre Rhaenyra Targaryen y su hermanastro Aegon II, quienes pelearán por el trono del rey tras la muerte de su padre, como antes ya se ha visto en las primeras temporadas de “Canción de hielo y Fuego”

House of Dragon será el spin off de GOT

También podremos ver a Viserys I, la madrastra de Rhaenyra, Alicent Hightower, segunda esposa del rey y su hijo, Aegon II Targaryen, hermanastro de la princesa.

Dentro de la misma trama, se tocará el tema del surgimiento de Westeros como Siete Reinos gobernados por un mismo rey, como vemos en Game of Thrones, después de haber sido reinos independientes.

En las últimas semanas en las redes sociales se crearon mucha controversia, luego de que se filtrara que la producción del el spin off de la serie original, comenzó a buscar a parte de los actores del elenco protagónico, lo que revolucionó a los seguidores de todo el mundo.