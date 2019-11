Game Of Thrones si tiene final alternativo ¿Lo veremos algún día?

David Benioff y D.B. Weiss siendo los creadores de Game Of Thrones, habrían revelado que sí habían grabado un final inédito de la serie, pero que no se había mencionado nada sobre ello, debido a la expectativa que tenían los fanáticos del actual final que fue emitido por la compañía productora HBO.

La información del final alternativo de Game Of Thrones habría sido filtrada por el actor Kristofer Hivju que interpretó al personaje Tormund Giantsbane, aunque no reveló grandes detalles, si señaló que había sido un final completamente diferente al visto en la temporada 8 del programa de HBO, de eso no se supo la posibilidad de verlo y el actor ya no comentó nada más.

Kristofer Hivju como Tormund Giantsbane en GOT

“Bueno, filmamos un final alternativo. Eso fue principalmente por diversión, pero no sé si se me permite decirlo"

Tomando en cuenta que el final inédito de Game Of Thrones, había sido con una producción bastante divertida para los actores, muchos de los fanáticos se quedaron a la espera de que HBO, permitiera ver el otro camino por el que la exitosa serie habría caminado y no el inesperado resultado que fue de la vida de uno de los personajes más queridos de GOT.

Actualmente, hay buenas noticias para Game Of Thrones, ya que en la pasada convención donde HBO presentó su nueva plataforma de streaming llamada HBO MAX a lanzarse en mayo del 2020 en los Estados Unidos, se habría confirmado un spin-off de la serie, donde nos mostrarían más de cerca el pasado de GOT.

La historia de la precuela de Game Of Thrones, nos lleva 300 años antes de todo lo ocurrido en la conocida saga, tendrá un total de 10 capítulos, en donde se nos narra la historia del origen de la familia Targaryen, la cual está basada en la novela de George R.R. Martin titulada Fuego y Sangre.

Siendo el nombre de la precuela House of the Dragon, tendremos la participación del conocido director de Game Of Thrones, Miguel Sapochnik, para la producción del capìutko piloto, ahora solo queda esperar a que HBO proporcione más detalles del estreno de su nueva serie.

