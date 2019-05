Game Of Thrones: Kit Harington reacciona a la muerte de Daenerys (VIDEO)

Game of Thrones llegó a su fin el pasado domingo 19 de mayo, pero el impacto que causó aún sigue vigente, pues el final de esta aclamada serie rompió decenas de récords de audiencia en HBO, por lo que continua dando de qué hablar.

Ahora, a dos semanas del final, los rumores sobre nuevos spin-offs de la serie y el estreno del tan esperado documental titulado “Game Of Thrones: The Last Watch” el cual mostrará todo el proceso de realización de la última temporada.

Ahora ya circula en redes un fragmento de este documental, donde se puede presenciar el momento en el que el elenco lee una de las escenas más impactantes del último episodio, y Kit Harington sorprendió por su reacción.

¿Qué hizo Kit Harington?

Kit Harington / Jon Snow

El famoso actor, quien le dio vida al protagonista de la serie ‘Jon Snow’ no pudo contener su reacción al leer junto a sus compañeros el capítulo final de la serie, ya que su personaje fue uno de los que más destacó.

En el documental se incluye la escena del elenco justo en el momento en el que leen el guion, donde descubre que él será el personaje que asesinará a su amada reina Daenerys Targaryen.

“Entiendo las reacciones de los actores que anteriormente han estado en una posición similar. No puedes evitar sentir que has fallado de alguna forma, que no has cumplido unas expectativas que no sabías ni que existían”.

Kit Harington / Sophie Turner

Cabe destacar que el golpe fue tan fuerte para el actor que no pudo evitar romper en llanto durante la impactante escena, pues fue una de las más difíciles para él.

Esta fue la declaración de uno de los presentes en la lectura del guion, donde cada personaje tomo de manera distinta su final, como el actor Coneth Hill, quien le dio vida a Lord Varys, y aparentemente no estuvo contento con el final que le dieron a su personaje.

Aquí te dejamos el video completo de la reacción de Kit Harington al enterarse que mata a Daenerys Targaryen: