Game Of Thrones: Jon Snow iba a tener un romance con su hermana Sansa Stark/Foto: Time Magazine

Los fanáticos han tomado una de las teorías que involucran a los dos personajes del programa y la ex estrella de la serie Game Of Thrones (GOT) estaba menos que impresionada. Kit Harington estaba en contra de la idea de que su personaje Jon Snow estuviera con su hermana, Sansa Stark.

Jon se metió con su reina, que también era su tía, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), pero este no era el plan original. El autor George RR Martin, originalmente propuso la idea de que Jon se juntara con una de sus hermanas, Sansa Stark (Sophie Turner).

La exitosa serie contó con ocho temporadas, y narra la historia de las rivalidades entre poderosas familias de los siete reinos de Westeros por conseguir ocupar el control del trono de hierro/Foto: Vix

Durante una videollamada, un fanático informó a Kit, de 33 años, de la idea original de la relación de su personaje, a lo que respondió: "¡¿Querían a Jon con Sansa?! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Eso es extraño!".

En el ámbito de Juego de Tronos, es más común que el matrimonio tenga lugar entre hermanos, ya que contiene el linaje de la familia. La asociación de Jon con Sansa ciertamente habría sido una situación extraña, pero habría tenido sentido.

Sin embargo, Jon y Sansa no eran hermanos reales y, de hecho, eran primos, lo que significa que la pareja habría podido casarse y tener hijos juntos. Si esto se materializara, habría unido oficialmente las casas Stark y Targaryen, dejando una vez más a Sansa en el poder cuando todo llegara a su fin.

Kit Harington no ha visto en final de GOT

La semana pasada, Kit admitió que aún no ha visto el final de Game Of Thrones un año después de que finalizara la exitosa serie.

La exitosa serie de HBO llegó a su fin en mayo del año pasado, con el personaje de Kit como Jon Snow matando a su amante Daenerys antes de ser exiliado al Norte y la Guardia de la Noche.

Mientras que la temporada final fue criticada por algunos fanáticos del programa y los libros de George RR Martin, Kit ha revelado que no lo ha visto. Durante una sesión de preguntas y respuestas con en Twitter, Kit dijo "No lo he visto", mientras discutía el regreso de su alter ego al Norte.

Añadió: "Cuando la gente me dice: 'Ojalá hubieras estado en el Trono o deseo que hubieras estado con Dany en el Trono', no estoy de acuerdo porque el lugar de Jon siempre estaba en el Norte.

"Nunca ha sido feliz en el sur. Es como Ned Stark. Ned va al sur, está en peligro... [Jon] pertenece al norte del muro".