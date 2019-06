Game Of Thrones HBO hará spin-off con uno de los personajes de GOT

Game Of Thrones ha pasado a la historia como una de las series más vistas y más exitosas de todos los tiempo. Este proyecto constó de ocho temporadas, las cuales tuvieron la capacidad de cautivar todos los sentidos de los espectadores, aún cuando el final no fue lo que se esperaba.

Es por ello que, ante el gusto excesivo que la audiencia demostró, HBO ha tomado una decisión de desarrollar varios spin-offs con la finalidad de seguir adelante con la franquicia.

Este nuevo proyecto que propone una precuela de la serie, podrá ser disfrutado por lo seguidores en el 2020, pues ya está en marcha el proceso de rodaje, pero muy poco se sabe los detalles.

"Bloodmoon" es el título que le han puesto de forma provisional, y estará protagonizado por Naomi Watts entre otros nombres que también han sido anunciados, y que su ‘showrunner’ será la guionista Jane Goldman.

La primera descripción oficial de Bloodmoon rezaba así:

"Ambientada 8000 años antes de los eventos narrados en Game of Thrones y narrará el descenso del mundo desde la época dorada de la Era de los Héroes hasta su etapa más oscura. Y solo una cosa es segura: desde los terribles secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, los misterios del Este e incluso la leyenda de los Starks. No es la historia que creemos saber".

No obstante, aún con el elenco del piloto ya anunciado, hay un personaje de la Game Of Thrones original que sí podría formar parte de la precuela. No nos referimos al Rey de la Noche, sino a Melisandre, la Sacerdotisa Roja.

Y es precisamente los misterios que este personaje guarda, los que han llevado a los productores a realizar todo un nuevo e interesante proyecto que seguro fascinará a la audiencia.