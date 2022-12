Galilea se sincera sobre sus diferencias con algunos de sus compañeros en "Hoy"

Galilea se sincera sobre pleitos con sus compañeros de "Hoy"

Galilea Montijo, se ha convertido en la eterna conductora del matutino “Hoy”, es por ello que en su larga trayectoria, se ha topado con un sin fin de colaboradores más, pero esto, no siempre ha sido bueno, pues así como ha hecho gran amistad con algunos, con muchos otros, ha formado enemistad, como te hemos contado en La Verdad Noticias.

Y es que muchos aseguran que su forma de ser, es lo que causa conflictos entre los famosos y la también modelo, pero fue durante un programa de Netas Divinas, que la presentadora, fue cuestionada por la ocasión en que ha exagerado en algo y luego ha tenido que pagar las consecuencias, a lo que inmediatamente contestó:

“Exagero en mis cariños, en el drama no creo que sea como muy de drama, pero sí exagero como en mis cariños, pero no me arrepiento de exagerar en eso, o de exagerar mis cariños, o de demostrar mis cariños, porque cuando quiero, quiero mucho, y cuando no quiero también lo demuestro. Entonces también luego me paso un poquito, porque no se me da esta parte de (falsedad)”, externó.

Pero en otro momento, destacó que si hay alguna cualidad que la caracteriza es ser tremendamente sincera, pues no se puede aguantar, cuando alguien le cae mal, ya que aseguró que de forma inmediata lo hace saber, situación que la ha llevado a tener muchos problemas.

Se define como “muy frontal”

Galilea Montijo señala que ha tenido grandes discuciones

Por otra parte, también dijo que en varias producciones televisivas, se ha topado con personas a las que de plano no la toleran, por lo que en esos casos agradece, que se lo hagan saber.

“También agradezco cuando alguien me hace saber que no le caigo bien, yo prefiero mil esas personas que me lo hacen saber…”, manifestó.

Incómodas experiencias

Galilea sorprende con confesiones en Netas Divinas

Aunque no dijo nombres, si reconoció que ha vivido numerosas veces esta situación en el programa “Hoy”.

“Sí, convivimos, o sea, y luego en el trabajo pasa mucho, porque digo, nos pagan para entretenerles, que es algo que no pasa aquí, ni me pasa en Hoy… me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber, porque no es que vamos a ser amigas, o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre”, explicó.

