Galilea Montijo y el sexy outfit dorado que deleitó a los fans

Galilea Montijo es una de las conductoras de televisión con más seguidores en nuestro país, y es que la famosa tiene la dicha de que. a sus 47 años, conserva un cuerpo digno de envidia, con el que sus seguidores se dan su taco de ojo cada dia.

En ese sentido, esta famosa trata de lucir sus mejores atuendos para el programa Hoy, programa en el que tiene más de una década al aire, y que pese al paso del tiempo, sigue siendo una de las conductoras más aclamadas.

En ese sentido, la también conductora de Pequeños Gigantes recibió grandes halagos por una fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en donde aparece con un outfit de invierno, con manga larga, utilizando una blusa color dorado.

Esta prenda tenía muchos detalles en el estilo, sobre todo en los hombros, donde unas grandes hombreras le dieron más porte a esta famosa, recibiendo miles de likes por parte de sus más de 8 millones de seguidores en su cuenta de esta red social.

Por cierto, la conductora originaria de Guadalajara Jalisco, recibió críticas después de burlarse del inglés de Irina Baeva, quien a tan solo unos días de estar viviendo en Nueva York, ya se cree gringa, o al menos eso es lo que dijo la tapatía.

“Sabes que me encanta, tiene como tres semanas y ya se le pegó el Oh My God”, dijo Galilea Montijo.