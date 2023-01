Galilea Montijo y Daniela Magún protagonizaron tenso momento en pleno programa

Galilea Montijo y Daniela Magún viven tenso momento en Netas Divinas.

La participación de Galilea Montijo en Netas Divinas sigue siendo muy cuestionada por los fans del programa, quienes ahora pudieron presenciar un tensó momento entre la conductora de “Hoy” y su compañera Daniela Magún, quién sorprendió al llamarla argüendera.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Galilea Montijo fue la última conductora en incorporarse a Netas Divinas, lo que en su momento generó la molestia de muchos cibernautas, quienes pedían su salida.

Pese a las críticas que Galilea Montijo ha enfrentado, ha logrado adaptarse al programa, gracias al gran recibimiento que tuvo de sus compañeras, Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún, sin embargo, con esta última, protagonizó un polémico momento.

Daniel Magún llama argüendera a Galilea Montijo

¿Qué dijo Daniela Magún de Galilea Montijo?

Durante la reciente emisión de Netas Divinas, las conductoras hablaron sobre cuál es su reacción al momento de tener una discusión en pareja.

Ante esto, Galilea Montijo se sinceró y aseguró que no permite que una pelea sea ignorada por su pareja, aunque esta acabe para bien o para mal.

“Me siento culpable si no terminamos la discusión”, dijo, ante esto su compañera, Daniela Magún no estuvo de acuerdo, argumentando que eso en realidad es ser argüendera.

El comentario generó la sorpresa de Galilea Montijo, por lo que recalcó lo que su compañera había dicho, generando las risas incómodas de sus compañeras:

“Dice que eso es más argüendera que culpígena, no, puedo quedar muy mal, no me puedo dormir", contestó.

"Pero entonces, si sigues peleando y estás cansada, se ponen las cosas peores”, le respondió Daniela, haciendo viral el momento en redes sociales, cabe resaltar que aunque en muchas ocasiones no logran ponerse de acuerdo, las conductas han demostrado que mantiene una gran relación.

¿Quién es el marido de Galilea Montijo?

¿Quién es el esposo de Galilea Montijo?

La conductora Galilea Montijo está casada con el empresario y exfuncionario público Fernando Reina Iglesias, esto desde el año 2011.

Aunque Galilea Montijo mantiene su matrimonio alejado de los reflectores, gracias al programa “Netas Divinas”, ha dejado en evidencia que está felizmente casada y enamorada.

