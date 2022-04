Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a 'La Gaviota' de Cynthia Klitbo

Durante una de las emisiones del programa Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta arremetieron contra Cynthia Klitbo por sus declaraciones en contra de Angélica Rivera ‘La Gaviota’, ya que durante una entrevista con Inés Moreno, la actriz afirmó que Enrique Peña Nieto le fue infiel a su entonces esposa.

Incluso, la misma Sofía Castro, hija de Rivera, salió a defender a su mamá y dijo sentirse muy molesta por las declaraciones de Klitbo contra su madre, pues eran intimidades que no le correspondía hablar.

Montijo y Legarreta al borde del llanto, señalaron que no es justo lo que Cynthia dijo, pues no tenía ningún derecho a hablar así de otra persona que además es “una mujer respetable”.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta enojadas con Klitbo

Las presentadoras estallaron contra Cynthia Klitbo

Ambas presentadoras del programa Hoy, no dudaron en respaldar y criticar las declaraciones de la actriz, aunque no la mencionaron directamente. Todo se desató por las declaraciones de Shanik Berman, y mencionó que la vida privada de Angélica, no puede ser tan privada, pues es figura pública.

“Pensemos que tú tengas una amiga, tú salir a hablar de lo que sentía o pensaba tu amiga por tal situación, es por respeto. Mejor yo no tengo nada que decir”.

Por su parte, Galilea dijo que nadie tiene derecho a ventilar las intimidades de otras personas, pues si se lo contó en un momento de debilidad, no debió traicionar la confianza.

¿Qué opina Andrea Legarreta de Galilea Montijo?

Son amigas dentro y fuera de cámaras

Legarreta se pronunció en redes sociales sobre su compañera ante una de las situaciones complicadas que ha vivido en los últimos meses. Señaló que Montijo es una persona buena, noble y amorosa, pero sobre todo honesta.

La relación de Galilea Montijo y Andrea Legarreta ha quedado exhibida en distintos momentos, y queda claro que mantienen una buena amistad incluso fuera de los foros.

