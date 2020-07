Galilea Montijo todo un ícono de la moda en Instagram ¡Guapísima!

Galilea Montijo logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas que la han calificado como todo un ícono de la moda, por una de sus últimas fotografías donde presumió un hermoso look.

Recordemos que Galilea Montijo se ha colocado como una de las artistas más exitosas y apreciadas de la televisión mexicana, siendo una de sus principales participaciones en el programa Hoy de Televisa.

Sin embargo esta guapa conductora también se ha abierto un gran camino hacia otras áreas de la farándula, entre ellas el modelaje, por lo que la hemos visto posar en algunas de las revistas más populares de México.

Por otro lado no podemos negar que Galilea Montijo posee uno de los cuerpos más espectaculares dentro de la farándula, lo que sin duda la ha ayudado a conseguir más de 8.3 millones de seguidores en Instagram.

Y justamente a través de esta plataforma, es donde esta guapa conductora nos ha regalado algunas de sus mejores fotografías, donde no sólo ha presumido su innegable belleza sino que ha demostrado su buen gusto en la moda.

No existe día que Galilea Montijo no presuma cada uno de sus looks que la hacen brillar en la pantalla y chica, donde siempre termina sorprendiéndonos con sus atrevidos vestuarios y mejores poses.

Y en esta ocasión, sin ser la excepción, la guapa conductora nos mostró uno de sus mejores looks, conformado por un elegante enterizo en color negro con algunos detalles en transparencias. Sin embargo lo que más llamó la atención fueron sus atrevidos tacones en color amarillo con detalles en negro ¡realmente hermosos!