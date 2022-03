Galilea Montijo sobre supuesto romance con Maca: “no tendría nada de malo”

Galilea Montijo habló sobre su supuesto romance con la conductora Maca Carriedo, y aunque pidió respetuosamente que no le preguntaran nada sobre este tema sin tener pruebas, subrayó que no tendría nada de malo si decidiera ser su pareja.

Al hablar sobre el chisme que dio a conocer una cuenta de Instagram sobre una supuesta infidelidad a su esposo Fernando Reina, Galilea se mostró muy sorprendida y respondió sin ataduras:

“Siempre he sido muy noviera y no tendría nada de malo, no estoy en contra de nada ni nadie", dijo la conductora del programa Hoy a la prensa.

Galilea Montijo y Maca

Galilea fue relacionada con Maca sin fundamento alguno.

Los rumores de que Galilea Montijo tuvo un romance con Maca Carriedo comenzaron cuando la cuenta e Instagram @chamonic3 aseguró que Galilea habría engañado a su esposo durante al menos dos años:

“Galilea Montijo habría engañado a su esposo Fernando Reina con Maca Carriedo. Esta relación habría durado 2 años y terminaron por infidelidad de Maca. También durante la relación, Galilea le habría regalado un carro mercedes y un departamento los cuales se los quito cuando terminaron”, se lee en la publicación.

Sin presentar prueba alguna de lo expuesto, la cuenta anónima señala que las conductoras “se enamoraron” cuando fueron compañeras en el programa Hoy y que finalmente el esposo de Galilea Montijo se enteró de esta supuesta relación.

Galilea Montijo y ‘El Barbas’

El romance de Galilea con El Barbas habría durado dos años.

Por alguna razón, en los últimos meses Galilea ha sido involucrada en múltiples relaciones ocultas, como cuando la periodista Anabel Hernández sostuvo que, en el pasado, la conductora tuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’.

Las revelaciones supuestamente aparecen en el libro ‘Emma y las otra señoras del narco’, aunque la editorial aseguró que el nombre de Galilea Montijo no aparece en la obra. Sin embargo, la tapatía fue de las primeras en salir a rechazar los rumores y amenazó con demandar a la autora. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.