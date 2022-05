Galilea Montijo sintió que no era una buena madre

La conductora habló sobre su faceta como mamá/Foto: Univisión

Galilea Montijo explicó durante el programa “Hoy” que tras el nacimiento de su hijo Mateo, sintió que no era una buena madre, a pesar de que durante mucho tiempo deseó la maternidad. Y es que la conductora de Televisa señaló que como muchas mamás primerizas, cuando tuvo a su bebé en brazos, comenzó a sentirse abrumada por no poder cumplir las expectativas de su rol como madre.

“Pero el momento de más temor fue cuando lo tuve en mis brazos, me sentía muy mala madre, no me preguntes por qué”, señaló la presentadora en el matutino, durante el programa especial el Día de la Madre que se realizó el pasado 10 de mayo.

Incluso Gali detalló que después de dar a luz sufrió depresión postparto: “Seguramente a muchas les ha pasado, pero era ese temor de la gran responsabilidad de que no cumpliera las expectativas de ser mamá y también me dio depresión postparto por el temor que tenía”.

Durante esta emisión, reapareció en pantalla Mateo, el hijo de Galilea Montijo quien actualmente tiene 10 años de edad, y cada vez luce más cambiado conforme va creciendo.

El hijo de Galilea Montijo ya no quiere salir en televisión

El hijo de Galilea ya no quiere seguir apareciendo en la televisión/Foto: Heraldo

La conductora de 48 años de edad también confesó que a su hijo Mateo ya no le gusta salir en la televisión, porque conforme va entrando en la adolescencia, se ha convertido en un niño tímido y ella quiere respetar la privacidad de su primogénito. Así que ella se sintió muy contenta de que su hijo haya aceptado enviarle una pequeña felicitación por el Día en un video.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la nueva conductora de Netas Divinas se convirtió en mamá en 2012, con el nacimiento de Mateo, hijo que comparte con su esposo, el deportista y político Fernando Reina Iglesias.

¿Cuándo se casó Galilea Montijo?

El esposo de Galilea tiene más hijos de su ex relación/Foto: Telemundo

La conductora de televisión, Galilea Montijo, se casó en agosto de 2011 por el civil con Fernando Reina, quien en ese momento era regidor municipal de Acapulco, Guerrero. Actualmente llevan más de 10 años de matrimonio.

