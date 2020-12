Galilea Montijo siente un ORGASMO al hacer esto ¿En Televisa?

Galilea Montijo es una de las conductoras de Televisa que en todo momento deslumbra en la televisión, ya que con su belleza y carisma conquista a más de uno de los internautas que la siguen por medio de sus redes sociales.

Pero en esta ocasión la bella conductora de espectáculos sorprendió al confesar que debido a los ataques que recibe en redes sociales y su decisión de bloquear a quien la ofende, ahora compara lo que se siente al realizar esta acción con un orgasmo.

Es por eso que ahora mientras hablaban de las críticas que los artistas reciben día en día en las diferentes redes sociales, la conductora del matutino Hoy expresó el gusto que siente al eliminar gente que la ataca en sus cuentas, pues así lo mencionó:

Es que estábamos diciendo ayer que bloquear es como una especie de orgasmo, últimamente es como (bloqueó y) ¡ahhhh, pásame el cigarro!...es como… porque aparte muchas veces estás bloqueando bots, o sea gente que ni existe, pero es muy bonito la parte de la bloqueada.

Tal parece que la artista dejó muy claro que ahora ha encontrado la forma de sentir placer al deshacerse de las personas o cuentas que se dedican a lanzar improperios en su contra a través de las distintas plataformas digitales.

Galilea invitó a Andrea Escalona para Navidad

La hija de Magda Rodríguez contó recientemente que Galilea Montijo la llamó para saber qué haría los días 25 y 31 de diciembre, cuando le contó que no quería hacer ningún plan y que había decidido saltarse la Navidad, la conductora de Hoy le insistió para que celebrara las fiestas con ellos.

Así lo declaró Andrea Escalona: Galilea me dijo, ‘Escalona, ¿qué van a hacer (en Navidad)?. Le dije, ‘Esta vez yo me salto la Navidad’. Me dijo, ‘Vas a ir a Acapulco, vas a ir en Navidad y Año Nuevo’. Dije, ‘Está bien’.

