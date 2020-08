Galilea Montijo seducida por la gran ‘retaguardia’ de Yanet García

Yanet García ha logrado ocasionar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram al compartir una espectacular foto de su ‘retaguardia’, la cual llegó a conquistar incluso a su ex compañera de Televisa, Galilea Montijo.

Recordemos que Yanet García inició su carrera artística en el programa Hoy, una de las producciones más exitosas de Televisa, y donde compartió escenario con otras figuras de la farándula mexicana como Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Sin embargo a finales del año 2019, la ex chica del clima abandonó la televisora mexicana para poder enfocarse a sus propios proyectos laborales y poder mudarse al estado de California junto a su pareja Lewis Howes.

Yanet García seduce a Galilea Montijo

Por otro lado no podemos negar que Yanet García posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula, razón por la cual se ha colocado como una de las mujeres más deseadas de las redes sociales.

Y parece ser que la ex chica del clima no sólo ha conquistado a millones de internautas a través de sus fotografías más sensuales, sino a varios de sus compañeros de la farándula, entre ellos Galilea Montijo, quien se ha visto seducida por su gran ‘retaguardia’.

¡Tremenda retaguardia!

Tenemos que reconocer que uno de los atributos más apreciados de Yanet García definitivamente son sus glúteos de acero, razón por la cual todas las imágenes enfocadas en esta zona de su cuerpo siempre logran captar millones de likes y comentarios.

Y aunque esta no es la primera vez que la ex chica del clima presume su espectacular ‘retaguardia’ en Instagram, en esta ocasión no sólo se ganó la atención de sus más de 13 millones de seguidores, sino de la misma Galilea Montijo, quien no pudo evitar comentarle.