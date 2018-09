Galilea Montijo seduce las redes sociales con sensual "blusa mojada"

La elegancia y sensualidad de Galilea Montijo no tiene fin, pues las redes sociales estallaron con una fotografía de la conductora del programa Hoy. En esta ocasión Montijo sorprendió a sus miles de seguidores en instagram, con su "blusa mojada".

Galilea Montijo cautivó a sus seguidores con un fotografía donde se puede apreciar a la conductora con una "blusa mojada", lo que llamó la atención de los caballeros, cabe destacar que Gali, no se encontraba sola, pues a su lado estaba la sensual Gloria Trevi.

¿Galilea Montijo jugando a camisetas mojadas?

Esta no es la primera vez en que Galilea Montijo causa revuelo en redes sociales, pues recientemente realizó fuertes declaraciones de su virginidad. La conductora del programa matutino Hoy, Galilea Montijo, reveló a qué edad fue la primera vez que tuvo sexo.

Durante una visita a la casa de la cantante Gloria Trevi, Galilea contó que perdió su virginidad cuando ya era “mayorista”.

La presentadora de televisión fue desafiada por la intérprete de "Me lloras", a jugar "Verdad o Reto", y para evitar comer un trozo de hot cake con mostaza y caviar, Gali reveló cuándo fue su "primera vez".

"Tenía 16 años, ya mayorcita. Y años después me lo encuentro en un antro y (le dije): ' Mira, y pensar que fue la primera vez contigo' . (Y me contestó) ' ¿En serio. Yo fui el primero?' . No se acordó que le entregué mi tesoro"