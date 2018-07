Galilea Montijo, ¿se va de México por AMLO o se queda por su ex, Cuauhtémoc Blanco?

Ahora si que está entre la espada y la pared, desde un inicio se rumoró que Galilea Montijo había hecho un comentario en contra de AMLO pues no estaba tan de acuerdo; aunque no se sabe porque actuó de tal manera; sin embargo no contaba con la astucia que tendría su 'ex' Cuauhtémoc Blanco, pues no solo forma parte del gabinete de AMLO sino que, fue electo por los ciudadanos para ser virtual gobernador.

Varias especulaciones se han mencionado luego de lo que la conductora Galilea Montijo había 'dicho', pues finalmente ella aclaró lo sucedido; al menos de lo ocurrido con Andrés Manuel López Obrador; nuestro actual presidente por la coalición 'Juntos haremos historia', recordemos que fue en una seccione del programa que apadrinó la propia conductora de 45 años donde se dirigió al público para decir lo siguiente.

"Qué bueno que me invitan para desmentir esta noticia totalmente falsa, les voy a decir desde donde comenzó esto, hace un año a mi me llegó una noticia que es que yo había hecho un postcast lo cual, señoras y señores si millennials no se usar un postcast, no sé ni que es, pa que me entiendan".

Incluso para ponerle más leña al fuego, Galilea Montijo lanzó un polémico reto a quien le lleve el video donde señala que si ganaba AMLO ella se iría del país; a todo esto Galilea Montijo dijo:

"Reté regalando de lo que debo cien mil pesos a quien me traiga el video donde yo lo dije"...

Esto trae consigo una serie de recuerdos con su ex pareja Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del club América y de la Selección Mexicana. Pues en busca de un nuevo rumbo, éste ha dedicado sus últimos años a la política siendo en esta ocasión candidato a gobernador en Morelos; mismo que terminó ganando o al menos así lo afirman las elecciones virtuales de los ciudadanos.

styl

e="text-align: center;">