Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-¡Galilea Montijo se mete a la cama con un hombre en pleno programa! Galilea Montijo no olvida su talento como actriz y comediante, por lo que cuando en el programa 'Hoy' le dan indicaciones de actuar en sketches, se luce, y esta no fue la excepción. La semana pasada, dentro del programa matutino, los conductores jugaron 'Verdad o reto' y Galilea se metió a la cama con un hombre que no es su marido. Se trató de un divertido sketch dentro del programa Hoy, donde Galilea compartió las sábanas y el cobertor con el guapo actor Juan Martín. Lo simpático fue que de un sensual momento, se convirtió en un grotesco sketch, pues comenzaron a fingir que bajo las cobijas había exceso de gases. [embed]https://youtu.be/9eAchzEgwaM[/embed]

Te puede interesar