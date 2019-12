Galilea Montijo se inyecta la cara en pleno programa de Televisa (VIDEO)

Sin temor al qué dirán, Galilea Montijo se sometió a unos arreglitos estéticos en pleno programa en vivo del matutino HOY, al cual asistió un cirujano plástico que le inyectó a la conductora una serie de sustancias en el rostro con la promesa de hacerla lucir más joven.

A pesar de que en la actualidad Galilea Montijo es considerada como una de las mujeres más atractivas de la televisión mexicana, no podemos negar que los años no pasan en vano, pues han hecho estragos en ella al no ser la jovencita de piel radiante de hace algunos ayeres.

Cabe destacar que muchas personas han asegurado que Galilea Montijo ha recurrido a la ayuda del bisturí para afinar sus facciones, procedimientos que poco a poco la han ayudado a lucir mejor, a pesar de que ella ha negado este tipo de especulaciones cada que sale el tema a flote.

Si ha manipulado su belleza o no a base de cirugías plásticas es algo que probablemente nunca sabremos, sin embargo, en esta ocasión Galilea Montijo prefirió dejar a un lado las críticas y sin temor al qué dirán se sometió a un procedimiento estético durante la transmisión en vivo del programa HOY.

Evidentemente este suceso desató una horda de reacciones y comentarios por parte de los televidentes, ya que ella solita se echó la soga al cuello después de negar en tantas ocasiones que anteriormente ya se ha dado una ‘manita de gato’ para ganarle el paso al tiempo.

SHOT DE JUVENTUD

En el video se puede ver como el médico le inyecta en la cara un cóctel de diferentes sustancias a Galilea Montijo, diciendo que este tratamiento le ayudaría a combatir la aparición de arrugas y regenerar el colágeno en su piel para verse más joven.

Aunque Galilea Montijo reveló que tomó la decisión de hacer esto con una persona totalmente profesional, quien también trata a la mamá de Belinda, recomendando a sus seguidores no tratarse con cualquiera, los malos comentarios no se hicieron esperar.

