Galilea Montijo se casó SIN ANILLO; una maldición la perseguía

Galilea Montijo ha dado a conocer en el programa “Hoy” que se encuentra pasando una de las mejores etapas de su vida debido a que su matrimonio se encuentra más fuerte que nunca pues en el mes de agosto cumplirá nueve años de casada con el empresario Fernando Reina Iglesias.

La conductora Galilea Montijo se ha convertido en tendencia de las redes sociales durante los últimos días ya que ha dado a conocer los detalles de cómo conoció a su actual esposo y de todos los sentimientos encontrados que tuvo cuando se dio cuenta que estaba enamorada de él.

Galilea Montijo contó en una entrevista que tuvo la oportunidad de conocer al empresario Fernando Reina durante algunas grabaciones que el programa “Hoy” tuvo en Acapulco pero confesó que en un principio no lo llegó a considerar para una relación debido a que él tenía planes de casarse con quien era su novia en ese entonces.

Galilea Montijo se casó SIN ANILLO; una maldición la perseguía.

Galilea Montijo habla de la maldición de los anillos de compromiso que la persigue

Desafortunadamente las cosas entre la pareja sentimental de Fernando Reina Iglesias y él no funcionaron pues ambos tomaron la decisión de romper el compromiso, tiempo después el empresario buscó a Galilea Montijo y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella.

Galilea Montijo se casó SIN ANILLO; una maldición la perseguía.

La conductora causó revuelo en las redes sociales al confesar que a los seis meses de conocer a Fernando Reina ya se encontraba felizmente casada y en espera de su primer hijo pero también reveló que su compromiso con el empresario no ocurrió de una manera convencional.

Te puede interesar: ¿Recuerdas la boda de Galilea Montijo? Aquí te damos todos los detalles

Galilea Montijo confesó que Fernando Reina se negó a darle un anillo de compromiso ya que él consideraba que la conductora fracasaba en sus relaciones amorosas luego de que sus parejas le ofrecieran una sortija y eso era un riesgo que el empresario no estaba dispuesto a correr.

“Llegó un día y me dijo, 'pues yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo porque creo que el anillo es el problema. Si yo te doy el anillo, creo que esa es la maldición y vas a correr, no te voy a dar anillo'... Yo también dije pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo", comentó Galilea Montijo en la entrevista para el programa “Hoy”.

Siguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana