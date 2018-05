Galilea Montijo se cae en plena transmisión del programa "Hoy" y se le abre toda la falda

La sensual y polémica conductora Galilea Montijo sufrió un percance en el programa "Hoy", pues en una dinámica la conductora se cayó y se le abrió toda la falda.

En la sección de "Estrella fit" de "Hoy", Galilea Montijo sufrió una caída a causa de su falta de equilibrio, mientras intentaba realizar una rutina en pareja asesorada por el entrenador Diego Di Marco.



Para realizar el ejercicio, Diego le pidió a Gali sentarse en su espalda, debido a que la conductora no quiso perder el estilo no logró sentarse adecuadamente y cayó al suelo, provocando las risas del entrenador y Roxana Castellanos.



"Lo hiciste muy bien, Galilea. Sólo te tenías que sentar", dijo Diego a la conductora quien respondió: "Es que lo quise hacer con estilo, pero estos tacones no me dejan [...] Agárrese bien señora porque si no le va a pasar lo que a mí".

los amo @jorgebeltranhair @bernardojavier6 Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 29 de Abr de 2018 a las 9:22 PDT

Galilea Montijo no pudo contralar el equilibrio y debido a eso sufrió su caída y muchos seguidores agradecieron, porque se le levantó la falda.