Galilea Montijo se burló de Cuauhtémoc Blanco; recordó tórrido romance

Galilea se burló de Cuauhtémoc Blanco; recordó tórrido romance

Galilea Montijo continúa entreteniendo a la audiencia con sus ocurrencias, pues recordamos que en varias ocasiones se ha vuelto tendencia en las redes sociales por sus comentarios, pero en esta ocasión recordó su romance con Cuauhtémoc Blanco, además se mofó del ex futbolista.

A través de la cuenta de YouTube de Unicable dieron a conocer los inesperados comentarios de la famosa, pues se burló de su ex. Todo surgió porque la voz de “Netas divinas” les preguntó a las conductoras si alguien les ha dedicado una canción.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer cómo fue el romance entre Galilea y Cuauhtémoc Blanco, incluso el ex futbolista le entregó un anillo de compromiso a la presentadora, pero su romance se vio opacado por los escándalos del ex jugador, por lo que la pareja terminó su noviazgo.

Galilea recordó su romance con Cuauhtémoc Blanco

En aquella emisión de “Netas divinas”, Montijo dijo que a ella la mencionaban en una tema de Cartel de Santa, además mencionan el nombre de su ex, incluso esa canción se la enseñó a su hijo, quien cuestionó quién era Blanco, pero el esposo de la famosa prefirió no hablar del tema.

De igual forma, la presentadora confesó que su hijo le va al América, pero lo que causó todo un revuelo es que Galilea imitó la señal que hacía el ex jugador cuando estaba en la cancha, además la conductora simuló no tener cuello para burlarse del ex futbolista.

¿Qué fueron Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo?

Montijo y el ex futbolista finalizaron su romance en el 2005

El ex futbolista y la presentadora de televisión tuvieron un romance de varios años, pero las infidelidades del ex jugador fue la gota que derramó el vaso, pues a pesar de los intentos de conquistar a la famosa, pusieron fin a su historia de amor en el 2005.

Posteriormente la conductora Galilea Montijo decidió darle una nueva oportunidad al amor, incluso se había comprometido con el Dr. Jorge Krasovsky, pero de un momento inesperado anunció en pleno programa "Hoy" que finalizó su compromiso.

