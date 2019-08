Galilea Montijo se agarró de las greñas con Paul Stanley en pleno programa

Como hemos dicho con anterioridad, "Canta la palabra" se ha convertido en una de las secciones favoritas del público televidente, que día tras día sintoniza el programa Hoy, sobre todo por la algarabía de los conductores, quienes hacen pasar un buen rato a quienes les ven.

Galilea Montijo es una de las conductoras con más tiempo, y favoritas del programa, y es que nunca pierde la oportunidad para protagonizar momentos divertidos, dramáticos y llenos de polémica.

"Canta la palabra" es la sección en donde los conductores ponen a prueba su creatividad y talento para interpretar sus mejores piezas musicales, tal fue el caso de Galilea Montijo, a quien en esta ocasión le tocó interpretar alguna melodía con la palabra “Conmigo” por lo que interpreto con todo el dramatismo posible, “Déjame volver contigo”.

Aunque no fue una agresión como tal, Galilea Montijo aprovechó el momento y la canción para agarrar a Paul Stanley de los pelos, moverlo e incluso tirarlo al piso, y aunque se estaban divirtiendo, parece que a Paul Stanley si le dolía un poco la acción, pues por un momento dejó ver su rostro de sufrimiento.

Por supuesto, después de tal interpretación llena de sentimiento, el punto fue para Galilea Montijo y Paul Stanley, quienes se encontraban en el mismo equipo.

Galilea Montijo y Paul Stanley se llevaron comentarios muy positivos por su actuación, pues a través de las opiniones en YouTube les felicitaron por tan divertido momento.

“Gali eres la mejooooooooor ���� me hiciste reír sin parar”, “Como me divierto mucho en él programa hoy con Gali y Paul Stanley son súper divertidos todos los días los veo”, “Mi Gali hermosa me hiciste reír mucho y Paul que se dejó que lo despeinarse”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Por momentos como estos, el programa Hoy sigue siendo uno de los preferidos del público, quienes buscan pasar un rato agradable durante las mañanas.

